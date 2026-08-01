Công an TP.HCM bắt kẻ cướp giật túi xách, kéo lê nạn nhân trên đường

Ngày 1.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (54 tuổi, ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bị can Nguyễn Huy Hoàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố, Công an phường Đức Nhuận đã phối hợp bắt giữ đối tượng cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 2.5, ông H.H.N (44 tuổi) cùng vợ đang đi bộ trên đường Đào Duy Anh (phường Đức Nhuận) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, giật phăng túi xách, rồi tăng ga bỏ chạy.

Lập tức, ông N. đuổi theo và đu bám vào được xe của kẻ cướp. Mặc cho tên cướp tăng ga, kéo lê ông N. trên đường nhưng nạn nhân vẫn không thả tay.

Khi đến trước số nhà 12/5 Đào Duy Anh, xe máy của kẻ cướp mất lái, ngã xuống đường. Ngay lập tức, lực lượng an ninh cơ sở đang tuần tra gần đó cùng người dân xung quanh đã lao vào khống chế, bắt giữ thủ phạm, bàn giao cho Công an phường Đức Nhuận. Tài sản bị cướp giật đã được thu hồi.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật túi xách của vợ chồng ông N.

Qua xác minh hồ sơ, công an phát hiện Hoàng là đối tượng "cộm cán" với nhiều tiền án về hành vi cướp giật tài sản và nhiều vi phạm pháp luật khác. Dù vừa chấp hành xong án phạt tù chưa lâu, Hoàng vẫn tái phạm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ cướp giật tài sản để xử lý nghiêm Hoàng. Thời gian tới, Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm đường phố để bảo vệ bình yên cho nhân dân.