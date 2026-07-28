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Thời sự Pháp luật

Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem cầm cố lấy tiền tiêu xài

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp thanh niên 20 tuổi xin đi nhờ xe, sau đó đe dọa rồi cướp xe máy, đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 28.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Trường (20 tuổi, ở xã Liên Sơn Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản (cướp xe máy).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21.7, anh T.V.V (20 tuổi, ở xã Dur Kmăl) điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã Dur Kmăl thì có 1 nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe. 

Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh V. từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh V. ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. 

Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem cầm cố lấy tiền tiêu xài- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy (người ngồi trên xe máy) đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

ẢNH: CTV

Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh V. té xuống đường rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Dur Kmăl đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 23.7, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trường quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được và lập luận sắc bén của cơ quan chức năng, cuối cùng Trường đã thừa nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường Ea Kao cầm cố được 3 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng cướp xe máy.

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