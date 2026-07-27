Khởi tố, bắt giam thanh niên hiếp dâm chủ quán tạp hóa 62 tuổi ở Đắk Lắk

Ngày 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Y Jham Kpơr (17 tuổi, ở xã Dang Kang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào đêm 15.7, sau khi ăn nhậu, Y Jham Kpơr mang theo 2 con dao rồi liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa trên địa bàn xã Dang Kang với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, người này không lấy được tài sản tại các địa điểm đã đột nhập.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam Y Jham Kpơr để điều tra hành vi hiếp dâm ẢNH: CTV

Đến khoảng 1 giờ ngày 16.7, Y Jham Kpơr tiếp tục đột nhập một cửa hàng tạp hóa khác. Tại đây, khi phát hiện nữ chủ quán (62 tuổi) đang nằm trên giường và thức dậy, nghi phạm dùng dao đe dọa để khống chế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong lúc lục tìm tiền nhưng không có, Y Jham Kpơr bị cáo buộc tiếp tục dùng dao uy hiếp, khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chủ quán tạp hóa. Sau đó, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Dang Kang triển khai xác minh, truy xét. Đến đêm 18.7, lực lượng chức năng đã bắt giữ Y Jham Kpơr để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ngày 1.6, Y Jham Kpơr đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 7.7, Y Jham Kpơr tiếp tục bị xác định liên quan một vụ trộm xe máy xảy ra tại xã Dray Bhăng.