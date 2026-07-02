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Thời sự Pháp luật

Bắt giam bị can hiếp dâm bé gái 11 tuổi ở An Giang

Trần Ngọc
Trần Ngọc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Lâm Văn Bền (54 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 2.7, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Văn Bền (54 tuổi, ở xã Bình Giang, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

An Giang: Bắt tạm giam bị can hiếp dâm bé gái 11 tuổi - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang tống đạt lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Văn Bền để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16.5, Lâm Văn Bền đã có hành vi dụ dỗ, rồi quan hệ tình dục với bé gái tên H. (11 tuổi) tại nhà của Bền ở ấp Bình Hòa, xã Bình Giang.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đến Công an xã Bình Giang tố giác hành vi hiếp dâm trẻ em của Bền. Qua điều tra, xác minh, Bền đã khai báo và thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Hiện vụ án hiếp dâm trẻ em nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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