Chủ tịch An Giang Hồ Văn Mừng: Trách nhiệm người đứng đầu gắn liền cải cách hành chính

Nỗ lực cải cách hành chính trong bối cảnh mới

Năm 2025 vừa qua được xem là năm có nhiều thay đổi đối với An Giang khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì thế, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo, với nhiều mô hình mới, sáng tạo trong cải cách hành chính được áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 5 từ trái qua) trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2025 ẢNH: TRẦN NGỌC

Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận là tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn tiếp tục duy trì ở mức cao: cấp tỉnh giải quyết đạt 98,35%, cấp xã đạt 98,98%. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ về xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính cho thấy, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của tỉnh An Giang đạt 86,50/100 điểm, xếp hạng 31/34 tỉnh, thành trong cả nước, thuộc nhóm B và đứng cuối trong nhóm 5 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, nhiều tiêu chí như: cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền số, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình vẫn còn ở mức thấp. Việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp ở một số nơi chưa kịp thời. Một số kiến nghị của nhà đầu tư còn tồn đọng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Tỉnh An Giang quan tâm công tác chuyển đổi số để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2026 ẢNH: TRẦN NGỌC





Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp liên ngành còn thiếu chặt chẽ; việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp còn chậm; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

An Giang nỗ lực vào nhóm A cả nước trong năm 2026

Tại hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh An Giang mới đây, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng đã đưa ra nhiều khuyến nghị tỉnh An Giang cần đổi mới tư duy quản trị, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang hành chính phục vụ và kiến tạo phát triển. Mọi phản ánh, góp ý từ người dân cần được xem là nguồn thông tin quý giá để hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Hùng cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc; cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; giảm bớt văn bản hành chính mang tính hình thức. Theo dõi định kỳ các chỉ số theo quý hoặc 6 tháng để kịp thời phát hiện và xử lý các "chỉ tiêu báo động", tránh tình trạng đến cuối năm mới khắc phục. Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân.

Nhân viên Trung tâm Hành chính công xã Kiên Lương tận tình hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh phải đạt trên 90 điểm, vươn lên nhóm A của cả nước. Đồng thời, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước phải đạt trên mức bình quân chung của cả nước.

Không chỉ dừng lại ở cải cách hành chính, các chỉ số về chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả quản trị hành chính công cũng phải được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành; khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Các đơn vị phải thành lập tổ công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cũng như người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; định kỳ báo cáo kết quả tại các cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng của UBND tỉnh.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, An Giang đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để cải thiện các chỉ số xếp hạng cải cách hành chính để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương trong giai đoạn mới.