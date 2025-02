An Giang: Tinh gọn bộ máy, trao quyết định điều động, chỉ định 25 cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cho ông Hồ Văn Mừng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025