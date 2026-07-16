TP.HCM: Bắt nhanh nghi phạm cướp giật tài sản của du khách Hàn Quốc

Ngày 16.7, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Trần Minh Trí (31 tuổi, quê ở Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản"

Nghi phạm Trần Minh Trí tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 14.7, ông L.J.Y (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trước căn nhà số 61 đường Phạm Văn Bường (phường Tân Hưng), thì bất ngờ bị một người đàn ông chạy xe máy áp sát. Chưa kịp định thần, chiếc túi xách trên tay ông đã bị giật phắt. Kẻ cướp giật tăng ga, mất hút vào dòng xe cộ trong sự ngỡ ngàng, bất lực của nạn nhân.

Được sự hướng dẫn của người dân, du khách Hàn Quốc đã đến trình báo vụ việc tại trụ sở Công an phường Tân Hưng. Theo trình báo của nạn nhân, bên trong chiếc túi có 12 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại đắt tiền.

Một tổ công tác của Công an phường Tân Hưng đã phối hợp cùng các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra vụ việc.

Tài sản được lực lượng công an thu hồi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua trích xuất camera, công an xác định sau khi cướp giật, nghi phạm phóng xe về hướng đường Nguyễn Văn Linh rồi liên tục rẽ vào các đoạn đường vắng, hẻm nhỏ tại khu vực quận Bình Tân cũ.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 15.7, tức chưa đầy 3 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã bắt được Trần Minh Trí tại khu vực đường Tên Lửa (quận Bình Tân cũ). Đáng chú ý, nghi phạm Trí đã có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản".

Ông L.J.Y cảm ơn Công an TP.HCM khi nhận lại tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trần Minh Trí khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chạy xe đi cướp giật. Khi thấy du khách nước ngoài đi bộ hớ hênh, Trí liền ra tay. Nghi phạm Trí cho rằng người nước ngoài sang Việt Nam du lịch sẽ gặp rào cản ngôn ngữ, khó cung cấp thông tin chính xác và sẽ sớm bỏ cuộc.

Nhận lại tài sản, ông L.J.Y không giấu nổi sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an Việt Nam.