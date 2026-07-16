Liên tiếp cháy tàu cá, Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn tại cảng

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, các vụ cháy tàu cá liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua không chỉ thiệt hại về tài sản, phương tiện mưu sinh của ngư dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ lớn về an toàn tính mạng con người.

Liên tiếp các vụ cháy tàu cá, Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các cảng cá, khu vực tàu thuyền neo đậu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chỉ trong vòng một tháng qua, lực lượng chức năng đã phải liên tục căng mình ứng cứu nhiều vụ hỏa hoạn trên sông nước.

Tối 14.6, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội từ một tàu đánh cá đang neo đậu tại khu vực cảng Phước Tỉnh (xã Long Hải).

Tiếp đó, sáng sớm 6.7, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục nhận tin báo cháy khẩn cấp đối với tàu cá mang biển kiểm soát SG-66036-TS trên sông Cửa Lấp (gần chân cầu Cửa Lấp, thuộc địa phận xã Long Hải).

Mới đây nhất, sáng 14.7, tại cảng thuộc ấp Phong Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM), tàu cá mang số đăng ký SG-93718-TS đang neo đậu bỗng nhiên bốc cháy.

Các cơ quan chức năng nhận định, các vụ việc trên là lời cảnh báo đắt giá. Khi tàu thuyền neo đậu san sát nhau tại cảng, khu vực cửa sông, chỉ cần một sơ suất nhỏ từ hệ thống điện, bình gas, nhiên liệu, máy phát điện, ắc quy hoặc từ các vật dụng dễ cháy như ngư lưới cụ, xốp, gỗ, dầu mỡ... là có thể dẫn đến thảm họa cháy lan, cháy lớn.

Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy tàu cá, tàu thuyền, đặc biệt là trong các thời điểm tàu thuyền tập trung đông đúc tại cảng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đến các chủ tàu, tài công và ngư dân:

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, nhiên liệu, bình gas và thiết bị tiêu thụ điện trên tàu. Ngắt ngay toàn bộ nguồn điện không cần thiết và khóa chặt van bình gas khi tàu cập bờ. Tuyệt đối không sạc ắc quy, sạc pin thiết bị điện qua đêm hoặc khi không có người trông coi.

Nghiêm cấm mọi hành vi hàn cắt kim loại, sử dụng lửa trần hoặc đun nấu tại các khu vực không đảm bảo điều kiện an toàn.

Mỗi tàu phải tự trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ và phương tiện chữa cháy ban đầu tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy.

Ngư lưới cụ, dầu mỡ, vật liệu dễ cháy phải được thu xếp gọn gàng, cách xa nguồn nhiệt và không được chắn lối thoát nạn hoặc cản trở lối đi.

Phải luôn bố trí người túc trực, trông coi tàu 24/24 giờ, đặc biệt là vào ban đêm để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ những phút đầu tiên.

Chủ tàu, tài công và thuyền viên cần chủ động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ để nắm vững kỹ năng thoát hiểm và sử dụng thiết bị dập lửa cầm tay.

Hiện trường vụ cháy tàu cá ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thời gian qua, lực lượng PC07 TP.HCM đã chỉ đạo các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và ban quản lý các cảng cá tăng cường rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn.

Mỗi con tàu ra khơi an toàn là một cột mốc chủ quyền bình yên trên biển. Việc chủ động phòng ngừa cháy nổ không chỉ là bảo vệ tài sản, phương tiện mưu sinh mà chính là bảo vệ mạng sống của bản thân mỗi ngư dân và đồng nghiệp xung quanh.

Khi phát hiện cháy, nổ, tai nạn sự cố trên sông nước hoặc tại cảng, người dân cần bình tĩnh xử lý ban đầu và lập tức gọi ngay số điện thoại 114 hoặc báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương gần nhất để được ứng cứu kịp thời.