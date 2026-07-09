Cháy lớn tại cảng Tam Quan, 7 tàu cá bị thiêu rụi

Tối 9.7, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc phường Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại khu neo đậu cảng cá Tam Quan.



Cháy lớn tại khu neo đậu cảng cá Tam Quan khiến 7 tàu cá bị thiêu rụi ẢNH: DU CẢO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, một tàu cá đang neo đậu tại khu D của cảng cá Tam Quan bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ít phút sau, tàu bị đứt dây neo, trôi về khu vực neo đậu gần xưởng cơ khí, đóng tàu của Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn (khu phố Thiện Chánh), khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều tàu cá khác.

Do thời tiết nắng nóng, gió nam thổi mạnh, trong khi các tàu đều được đóng bằng gỗ và chứa lượng lớn nhiên liệu, đám cháy bùng phát rất nhanh, tạo cột khói đen bao trùm cả khu vực cảng.

Đến khoảng 20 giờ 40 phút, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 7 tàu cá có chiều dài từ 20 - 24 m và tiếp tục lan sang thêm một tàu khác.

Đến khoảng 21 giờ, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội, tiếp tục đe dọa nhiều tàu cá đang neo đậu và chưa có dấu hiệu được khống chế.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thủy triều xuống thấp khiến việc lai dắt, di chuyển tàu gặp rất nhiều khó khăn ẢNH: TRƯƠNG ĐỨC

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng bộ đội, biên phòng, chính quyền địa phương và hàng trăm người dân tập trung dập lửa. Nhiều tàu cá lân cận cũng được khẩn trương di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo người dân địa phương, phần lớn tàu cá bị cháy có chủ tàu đang đi làm ăn xa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thủy triều xuống thấp khiến việc lai dắt, di chuyển tàu gặp rất nhiều khó khăn. Các tàu bị cháy chủ yếu là tàu lưới rút và tàu câu cá ngừ đại dương có giá trị lớn. Thiệt hại ban đầu được ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.