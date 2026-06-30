Vừa gượng dậy sau bão, ngư dân lại trắng tay vì cháy tàu trên đầm Thị Nại

Vụ cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã khiến hàng chục ngư dân bỗng chốc trắng tay.

Trắng tay khi chưa kịp giải bản tàu

Cả đêm qua, bà Đặng Thị Tư (49 tuổi, ở làng Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) chong mắt thức. Mỗi khi muốn nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc tàu bốc cháy ngùn ngụt lại hiện ra trong đầu bà.



Vụ cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại khiến hàng chục ngư dân bỗng chốc trắng tay ẢNH: LƯU MINH PHỤNG

Chiếc tàu 715 CV được vợ chồng bà mua lại năm 2022, sau nhiều năm tích góp. Cuối năm 2025, tàu bị hư hỏng nặng do bão số 13, gia đình phải bỏ gần 150 triệu đồng sửa chữa để tiếp tục bám biển.

Thế nhưng sau bão, tàu chỉ ra khơi được 4 chuyến thì liên tục thua lỗ vì giá dầu tăng cao. Thiếu bạn thuyền, gia đình làm thủ tục xin giải bản tàu nhưng chưa được phê duyệt thì vụ hỏa hoạn xảy ra.

"Giờ tàu mất rồi, gia đình vẫn còn nợ khoảng 450 triệu đồng, gồm gần 300 triệu đồng vay ngân hàng và khoảng 150 triệu đồng vay người thân. Trước mắt, tôi tính ở nhà nhận may vá hoặc buôn bán cá để kiếm sống", bà Tư nghẹn ngào.

Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Phong (58 tuổi, ở xã Cát Tiến) cũng mất trắng chiếc tàu câu mực công suất 700 CV.

Con tàu được đóng từ năm 2005, nhiều lần sửa chữa, thay máy nên giá trị hiện khoảng 900 triệu đồng. Mỗi chuyến biển có khoảng 4 lao động theo tàu.

Những chiếc tàu công suất lớn từng vươn khơi bám biển nay chỉ còn là đống tro tàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Phong, nhiều tháng qua việc đánh bắt kém hiệu quả, thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí do giá nhiên liệu tăng cao. Ông đã vay mượn khoảng 300 triệu đồng từ người thân để sửa chữa máy móc và duy trì hoạt động.

Khoảng 1 tháng trước vụ cháy, nhận thấy không còn hiệu quả, ông đưa tàu vào bãi neo đậu và dự định làm thủ tục giải bản. Tuy nhiên, khi hồ sơ chưa kịp nộp thì tàu đã bị thiêu rụi.

"Chúng tôi mong sớm được giải quyết chính sách giải bản và có hỗ trợ để trả bớt nợ, ổn định cuộc sống", ông Phong chia sẻ.

Khẩn trương hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khoảng 12 giờ ngày 29.6, 1 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến đang neo đậu trên đầm Thị Nại, thuộc khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông, bất ngờ bốc cháy.

Do thời điểm xảy ra vụ việc thủy triều rút sâu, nhiều tàu mắc cạn, không thể di chuyển nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh. Đến chiều cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc khiến 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thống kê ban đầu cho thấy 16 tàu cá bị hư hại, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần. Một người bị bỏng khi tham gia chữa cháy. Trong số các tàu bị cháy, có 5 tàu đã nộp hồ sơ xin giải bản nhưng chưa được phê duyệt. Ngoài ra, 4 tàu từng bị chìm và 12 tàu từng hư hỏng do bão số 13 cuối năm 2025, vừa được sửa chữa để tiếp tục khai thác thì lại gặp hỏa hoạn.

Trước thiệt hại lớn của ngư dân, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ trước mắt nhằm giúp người dân ổn định đời sống.

Theo đó, chủ của 16 tàu bị cháy được hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng và 3 triệu đồng/chủ tàu/tháng trong thời gian 3 tháng.

Đối với 5 tàu đã đăng ký giải bản, tỉnh đồng ý xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND. Các tàu còn lại được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính tham mưu phương án hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND xã Cát Tiến được giao thống kê đầy đủ danh sách chủ tàu và thuyền viên, phối hợp các ngành liên quan khảo sát nhu cầu, hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm cho ngư dân bị ảnh hưởng.

Vừa gượng dậy sau bão, nhiều ngư dân lại mất sạch tài sản trong vụ cháy ẢNH: LƯU MINH PHỤNG

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý các bãi neo đậu tự phát, sắp xếp tàu thuyền vào khu vực quy hoạch nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời giao Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ cháy và hướng dẫn các chủ tàu hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chế độ bồi thường bảo hiểm theo quy định.