Gia Lai huy động hơn 1.587 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Tối 28.5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh đã huy động và chi hơn 1.587 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất sau bão số 13 cùng các đợt mưa lũ lớn.



Đến nay Gia Lai đã hoàn thành xây mới toàn bộ số nhà bị sập, cuốn trôi do thiên tai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dốc toàn lực hỗ trợ người dân vùng thiên tai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tập trung ưu tiên ổn định đời sống người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, không có nơi ở hoặc gián đoạn học tập, khám chữa bệnh.

Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường bị thiệt hại nặng; đồng thời huy động nhiều nguồn lực triển khai 16 dự án cấp bách nhằm bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cho hơn 1.800 hộ dân.

Trong công tác an sinh, Gia Lai ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân bị thiệt hại về nhà ở và đời sống. Các hộ có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng; nhà tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng; nhà hư hỏng một phần được hỗ trợ 2 triệu đồng. Người dân vùng thiên tai còn được hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men và nơi ở tạm thời.

Đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng; đồng thời hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng đối với các hộ có nhà bị ngập.

Toàn tỉnh đã huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, sửa chữa trường học, trạm y tế, nhà ở và các công trình công cộng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục hạ tầng và sản xuất.

Lực lượng chức năng được huy động tối đa để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh nguồn lực địa phương, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp cho Gia Lai 830 tỉ đồng cùng 4.000 tấn gạo để khắc phục hậu quả thiên tai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân cũng tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, đến nay Gia Lai đã hoàn thành sửa chữa hơn 27.500 căn nhà, đạt 100% kế hoạch; đồng thời hoàn thành xây mới toàn bộ số nhà bị sập, cuốn trôi do bão lũ.

Trong tổng kinh phí hơn 1.587 tỉ đồng được huy động, có 830 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương; hơn 587 tỉ đồng từ ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và quỹ dự trữ tài chính; khoảng 170 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và hỗ trợ của các địa phương khác. Riêng kinh phí hỗ trợ trực tiếp để người dân sửa chữa nhà ở và ổn định đời sống đã hơn 350 tỉ đồng.

20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ người dân vùng bão lũ ở Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối với sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp và thủy sản để tham mưu hỗ trợ các địa phương phục hồi sản xuất. Đến nay, tỉnh đã phân bổ và đề xuất hơn 500 tỉ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp cho nhiều xã, phường bị ảnh hưởng.

Chấn chỉnh công tác chi hỗ trợ thiên tai tại phường Bình Định

Liên quan công tác chi trả hỗ trợ thiên tai, ngày 28.5, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với UBND phường Bình Định trong tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại.

Theo UBND tỉnh, dù mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định, song cách thức tổ chức chi trả và công tác giải thích chính sách tại địa phương còn chưa phù hợp thực tế, khiến một số người dân phải chờ đợi lâu để nhận khoản hỗ trợ giá trị nhỏ, gây băn khoăn trong dư luận.

Đại diện UBND phường Bình Định đối thoại với người dân về phản ánh nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ thấp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đồng thời yêu cầu UBND phường Bình Định rà soát toàn bộ hồ sơ, danh sách và mức hỗ trợ để bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng quy định, công khai và minh bạch; chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, không để tái diễn tình trạng người dân đi lại nhiều lần hoặc gặp phiền hà khi nhận hỗ trợ.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu địa phương chủ động lựa chọn hình thức chi trả linh hoạt, thuận tiện như chuyển khoản hoặc chi trả tại khu dân cư, nhất là đối với người cao tuổi, hộ khó khăn. Việc rà soát, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện phải hoàn thành trước ngày 5.6.2026.