Bệnh viện Từ Dũ chuyển giao kỹ thuật sản phụ khoa cho Bệnh viện Bình Định

Ngày 27.3, Bệnh viện Bình Định (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Từ Dũ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Trong bối cảnh nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, đặc biệt với các ca cần can thiệp nội soi nâng cao, việc hợp tác nhằm nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ, giảm tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh.

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Bình Định sẽ tiếp nhận, từng bước làm chủ các kỹ thuật nội soi nâng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ.

Chương trình hợp tác tập trung vào các nội dung chính như: nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, đảm bảo an toàn sản khoa; đào tạo nhân lực qua các buổi tập huấn trực tuyến và hội chẩn định kỳ; chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi, trong đó có phẫu thuật cắt tử cung.

Hợp tác sẽ giúp nâng cao kỹ thuật sản phụ khoa cho Bệnh viện Bình Định ẢNH: MINH NHẬT

Theo ông Đỗ Văn Tứ, Tổng giám đốc Bệnh viện Bình Định, sự hợp tác với Bệnh viện Từ Dũ là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển chuyên môn sâu của bệnh viện.

"Chúng tôi cam kết đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại địa phương", ông Tứ nói.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ nhấn mạnh mục tiêu lan tỏa kỹ thuật y khoa, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, giúp người dân Gia Lai và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.