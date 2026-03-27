Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Từ Dũ chuyển giao kỹ thuật sản phụ khoa cho Bệnh viện Bình Định

Đức Nhật
27/03/2026 16:06 GMT+7

Hợp tác giữa Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và Bệnh viện Bình Định giúp chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng sản phụ khoa, giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh địa phương.

Ngày 27.3, Bệnh viện Bình Định (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Từ Dũ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Bệnh viện Bình Định và Bệnh viện Từ Dũ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực sản phụ khoa

Trong bối cảnh nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, đặc biệt với các ca cần can thiệp nội soi nâng cao, việc hợp tác nhằm nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ, giảm tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh.

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Bình Định sẽ tiếp nhận, từng bước làm chủ các kỹ thuật nội soi nâng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ. 

Chương trình hợp tác tập trung vào các nội dung chính như: nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, đảm bảo an toàn sản khoa; đào tạo nhân lực qua các buổi tập huấn trực tuyến và hội chẩn định kỳ; chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi, trong đó có phẫu thuật cắt tử cung.

Hợp tác sẽ giúp nâng cao kỹ thuật sản phụ khoa cho Bệnh viện Bình Định

Theo ông Đỗ Văn Tứ, Tổng giám đốc Bệnh viện Bình Định, sự hợp tác với Bệnh viện Từ Dũ là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển chuyên môn sâu của bệnh viện.

"Chúng tôi cam kết đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại địa phương", ông Tứ nói.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ nhấn mạnh mục tiêu lan tỏa kỹ thuật y khoa, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, giúp người dân Gia Lai và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận