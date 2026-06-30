Gia Lai họp khẩn sau vụ cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại

Sáng 30.6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp để đánh giá thiệt hại và bàn các giải pháp hỗ trợ ngư dân sau vụ cháy hàng loạt tàu cá trên đầm Thị Nại.

Từng bị chìm trong bão số 13

Hiện trường vụ cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại ẢNH: LƯU MINH PHỤNG

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khoảng 12 giờ ngày 29.6, người dân phát hiện 1 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến đang neo đậu tại khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông bốc cháy. Do thủy triều rút sâu, nhiều tàu bị mắc cạn, không thể khởi động hoặc di chuyển nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu liền kề.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thống kê sơ bộ cho thấy vụ cháy làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần. Có 15 tàu dài từ 15 m trở lên và 1 tàu dưới 15 m. Vụ việc cũng khiến 1 người bị bỏng trong quá trình chữa cháy và đang được điều trị.

Có 12 tàu bị cháy rụi và 4 tàu bị cháy một phần ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, chỉ 1 trong số 16 tàu bị cháy có bảo hiểm thân tàu, còn 15 tàu không tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, có 5 tàu đã đăng ký giải bản, nộp hồ sơ nhưng chưa được thẩm định, phê duyệt chính sách hỗ trợ.

Trong số các tàu bị cháy có 4 tàu từng bị chìm và 12 tàu từng hư hỏng do bão số 13 xảy ra ngày 6.11.2025. Sau khi được sửa chữa để tiếp tục khai thác, các tàu này tiếp tục gặp hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân. Tất cả đều là tàu vỏ gỗ, công suất từ 700 CV trở lên, được đóng trong giai đoạn 1991 - 2005.

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân

Theo nhận định ban đầu của UBND xã Cát Tiến, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện tại cabin của 1 tàu cá trong quá trình duy trì thiết bị giám sát hành trình hoặc do việc thắp hương trên tàu. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức đang được cơ quan công an điều tra, kết luận.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho rằng cần tiếp tục giám định, xác minh để có số liệu chính xác về thiệt hại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại cuộc họp, thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết khu vực xảy ra vụ cháy là bãi neo đậu tự phát trên đầm Thị Nại, chưa có đơn vị quản lý. Về thiệt hại, bà cho rằng cần tiếp tục giám định, xác minh để có số liệu chính xác vì các tàu đều đã được đóng từ nhiều năm trước, chiếc mới nhất cũng đã hơn 21 năm tuổi.

Để khắc phục hậu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống cho các chủ tàu trong thời gian chờ khôi phục sản xuất; chỉ đạo Quỹ hỗ trợ ngư dân xem xét hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại do hỏa hoạn, đồng thời giải quyết chính sách giải bản đối với 5 tàu đã đăng ký theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND.

Sở cũng đề nghị UBND xã Cát Tiến khẩn trương thống kê, xác nhận thiệt hại của từng chủ tàu, rà soát các chính sách an sinh, tín dụng, bảo hiểm để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường trên đầm Thị Nại. Công an tỉnh cũng được đề nghị tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất hỗ trợ khẩn cấp đối với các hộ dân có tàu bị cháy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thống nhất hỗ trợ khẩn cấp đối với các hộ dân có tàu bị cháy. Theo đó áp dụng mức hỗ trợ trong 3 tháng đối với các tàu cá gặp nạn. Cụ thể tỉnh sẽ hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng và hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác nhận chính xác danh sách chủ tàu và thuyền viên để việc chi trả hỗ trợ được thực hiện sớm.

Đối với 5 tàu đã đăng ký giải bản, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho triển khai ngay chính sách hỗ trợ. Với 11 tàu còn lại, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tham mưu phương án vận dụng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

Hiện trường xảy ra vụ cháy tàu cá trên đầm Thị Nại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nguồn kinh phí và hoàn thiện thủ tục để triển khai chính sách đúng quy định; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương giám định thiệt hại, giải quyết bồi thường đối với tàu đã tham gia bảo hiểm nhằm giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.