Số liệu mới nhất về thiệt hại do bão số 13 gây ra

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thống kê đến sáng nay 8.11, các tỉnh miền Trung tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thiệt hại do cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gây ra.

Bão số 13 làm sập, đổ 245 ngôi nhà; hơn 26.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Theo đó, bão số 13 làm 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người) và 3 người mất tích ở Quảng Ngãi; 17 người bị thương (Quảng Ngãi 3 người, Gia Lai 8 người, Đắk Lắk 6 người).

Gió bão mạnh làm sập đổ 245 ngôi nhà, trong đó 200 nhà ở Gia Lai, 20 nhà ở Quảng Ngãi và 25 nhà ở Đắk Lắk; 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi 756 nhà, Gia Lai 21.111 nhà, Đắk Lắk 4.359 nhà).

Các địa phương ghi nhận có 21 tàu, thuyền bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi 2 tàu, Đắc Lắk 4 tàu, Gia Lai 15 tàu) và 44 tàu bị hư hỏng (Quảng Ngãi 2 tàu, Gia Lai 42 tàu).

Ở các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai có 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất ở Đắk Lắk với 54.000 lồng, bè.

Ngoài ra, mưa lớn, gió bão số 13 đã làm hơn 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ; 3.958 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Đắk Lắk có 800 m kè Bạch Đằng, bờ tả sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng; 3.190 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; tỉnh Gia Lai có 20.290 m kênh mương bị sạt lở.

Cơn bão gây ra 31 sự cố lưới điện 110 kV khiến trên 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Đến sáng nay, các đơn vị điện lực khôi phục được 26/31 sự cố và vẫn còn trên 500.000 khách hàng bị mất điện.

Theo ước tính của 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk thiệt hại ban đầu khoảng 7.179 tỉ đồng (Đắk Lắk 2.179 tỉ đồng; Gia Lai 5.000 tỉ đồng) trong bão số 13. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

4 tỉnh miền Trung nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 2 giờ ngày 7.11 đến 2 giờ ngày 8.11), các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo tại Hương Lâm (Hà Tĩnh) là 257 mm; Minh Hóa (Quảng Trị) 145,4 mm; Ku Kê (Lâm Đồng) 149,2 mm (Lâm Đồng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Nghệ An đến Quảng Trị từ 25 - 60 mm, có nơi trên 80 mm; tỉnh Lâm Đồng có lượng mưa từ 5 - 15 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, hàng trăm xã phường 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.