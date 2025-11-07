Đắk Lắk: Cứu sống 2 thuyền viên bị lật tàu trên biển

Ngày 7.11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng người dân cứu sống 2 thuyền viên bị lật tàu trên biển ở xã Tuy An Đông (thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá mang số hiệu TG-93259 của ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, trú tại P.Xuân Đài) đang neo đậu tại khu vực lạch Vạn Củi (thuộc thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông) thì bất ngờ bị nước lũ sông Kỳ Lộ đổ về, đánh trôi dạt ra biển.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp người dân cứu sống 2 thuyền viên bị lật tàu trên biển ẢNH: HOÀNG ANH

Lúc này, thấy tàu cá bất ngờ bị trôi dạt, thuyền viên Bùi Văn Hà (22 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ) và Huỳnh Duy Tân (48 tuổi, trú tại P.Sông Cầu) đã bơi thúng bám theo, leo lên tàu cá để nổ máy, đánh lái vào bờ.

Tuy nhiên, do gặp phải dòng nước xiết, tàu cá bị lật và cùng 2 thuyền viên bị cuốn trôi rồi va vào ghềnh đá, bị sóng lớn đánh lật úp.

Thời điểm này, ông Tân nhảy xuống tàu và bơi thúng vào bờ nhưng bị sóng cuốn trôi đến vùng biển P.Sông Cầu rồi mất tích.

2 thuyền viên bị lật tàu trên biển được cứu sống ẢNH: HOÀNG ANH

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai công tác ứng cứu.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy và cứu sống ông Tân; đồng thời tiếp cận tàu cá bị lật, đưa thuyền viên Hà vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của 2 thuyền viên đã ổn định.