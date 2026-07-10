Cháy tàu cá giữa đêm, ngư dân trắng tay: 'Chưa biết bắt đầu lại từ đâu'

Sáng 10.7, sau vụ cháy tàu cá giữa đêm tại cảng cá Tam Quan, khu phố Chánh Thiện, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), hàng trăm ngư dân vẫn tụ tập quanh cảng, theo dõi hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hàng loạt tàu cá cháy rụi tại cảng Tam Quan ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bất lực nhìn gia tài cháy rụi

Trên mặt nước, tro than từ những con tàu bị cháy theo dòng nước dạt vào bờ. Mùi dầu diesel, mùi gỗ cháy vẫn nồng nặc trong không khí. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, dập tắt những đốm lửa còn âm ỉ trên các thân tàu. Giữa dòng sông, những xác tàu cháy đen, biến dạng nằm ngổn ngang, như lời nhắc về những mất mát của ngư dân vùng biển.

Ông Võ Thanh Quang vẫn chưa hết mệt mỏi sau một đêm thức trắng dập lửa ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngồi phờ phạc trên bờ, ông Võ Thanh Quang (40 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) vẫn chưa hết mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Tàu cá cháy rụi bất ngờ khiến gia đình ông gần như trắng tay sau nhiều năm bám biển.

Con tàu cá BĐ 96017-TS, công suất hơn 740 CV, nay chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ cháy nham nhở. Chiếc tàu được đóng từ năm 2012, tổng chi phí đầu tư và nhiều lần sửa chữa lên tới hơn 4 tỉ đồng.

Theo thống kê có 8 tàu cá bị cháy, trong đó có 6 tàu bị thiệt hại hoàn toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Quang kể, ngọn lửa bùng phát chập tối 9.7, khi cả gia đình không có mặt trên tàu. Nhận được tin báo, ông lập tức chạy ra cảng nhưng chỉ kịp chứng kiến con tàu đang chìm trong biển lửa.

"Đến nơi thì lửa đã bao trùm hết rồi, tôi chỉ biết đứng nhìn tài sản của mình cháy rụi mà không thể làm gì", ông Quang xót xa.

Đến giữa đêm, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế nhưng than hồng vẫn âm ỉ trong các thớ gỗ. Ông Quang một mình leo lên tàu, dùng vòi nước dập lửa đến tận rạng sáng.

Theo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn đối với ngư dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ con tàu cùng khoảng 2.000 lít dầu diesel vừa được bơm chuẩn bị cho chuyến biển mới. Dù ôm vòi nước phun liên tục cả đêm, ông cũng chỉ giữ lại được phần khung tàu cháy xém, còn lại gần như đã hư hỏng hoàn toàn, không còn khả năng sửa chữa. Hơn 20 năm bám biển ở ngư trường Trường Sa, ông từng vượt qua nhiều phen sóng to gió lớn ngoài khơi cùng con tàu này.

8 tàu cá bị cháy chủ yếu là tàu vây ánh sáng, câu cá ngừ, câu vây ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mất kế sinh nhai sau hỏa hoạn

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Hoàng (50 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) cũng lặng lẽ đứng nhìn phần còn lại của con tàu vừa bị lửa thiêu rụi.

Ông Hoàng cho biết ông và bạn thuyền vừa trở về sau chuyến biển. Khoảng 17 giờ 30 ngày 9.7, ông rời tàu về nhà cách bến neo đậu khoảng 8 km để ăn cơm. Đến khoảng 20 giờ 30, ông nhận được cuộc gọi báo tin tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội.

"Khi tôi chạy ra đến nơi thì lửa đã bao trùm cả con tàu, không còn cứu được gì nữa", ông kể.

Sau nửa đời bám biển, ông Hoàng trắng tay vì hỏa hoạn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Con tàu chuyên khai thác cá ngừ đại dương của gia đình được đóng năm 2016 với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng. Mỗi năm, ông phải chi thêm vài trăm triệu đồng để bảo dưỡng, sửa chữa. Riêng hệ thống máy móc và thiết bị dò cá đã có giá khoảng 150 triệu đồng.

Gắn bó với nghề biển từ năm 14 tuổi, nhiều năm nay ông Hoàng cùng 8 - 10 bạn thuyền thường xuyên vươn khơi tại ngư trường Trường Sa. Những năm gần đây, giá xăng dầu tăng cao, việc khai thác gặp nhiều khó khăn, nhiều chuyến biển không có lời, thậm chí phải bù tiền để trả công cho bạn thuyền. Dẫu vậy, ông vẫn quyết tâm bám biển. Ông vừa chuẩn bị khoảng 2.000 lít dầu cho chuyến ra khơi tiếp theo thì tai họa bất ngờ ập đến.

Khối tài sản khổng lồ của ngư dân giờ đây chỉ còn là những đống than ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đứng trước đống tro tàn, ông Hoàng như lặng người. Toàn bộ tài sản của gia đình tích góp suốt nhiều năm đã bị ngọn lửa xóa sạch chỉ trong vài giờ đồng hồ. "Bây giờ tôi chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu", ông Hoàng mệt mỏi nói.

Theo Ban quản lý cảng cá Tam Quan, giá trị thiệt hại ban đầu của vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan ước tính trên 20 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên các ngư dân bị thiệt hại.

Tại hiện trường, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương đề xuất các giải pháp hỗ trợ, nhằm ổn định đời sống trước mắt cho bà con ngư dân bị thiệt hại. Hiện tại, phía UBND phường và các đơn vị đang trong quá trình lập phương án đề xuất lên UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khẩn cấp đối với các chủ thuyền, ngư dân.