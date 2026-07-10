Cháy tàu cá ở Gia Lai, 18 tàu bị thiêu rụi trong 10 ngày

Ngày 10.7, UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có báo cáo nhanh về vụ cháy tàu cá xảy ra tại cảng cá Tam Quan.

6 tàu cá tại cảng cá Tam Quan khiến bị thiêu rụi ẢNH: DUY CẢO

Theo báo cáo, khoảng 19 giờ 10 ngày 9.7, một vụ cháy bùng phát tại khu neo đậu tránh bão của cảng cá Tam Quan. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp người dân triển khai chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Thống kê của UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho thấy vụ cháy làm 6 tàu cá cháy hoàn toàn và 2 tàu cá bị thiệt hại một phần. Các tàu bị cháy có chiều dài từ 15 - 21 m. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29.6, tại khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cũng xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực tàu cá neo đậu.

Theo thông tin ban đầu, một tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu. Thời điểm xảy ra vụ việc, thủy triều rút sâu khiến nhiều tàu mắc cạn, không thể khởi động hoặc di chuyển, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện bên cạnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương tham gia chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy tại Nhơn Phước làm 16 tàu cá bị hư hại, gồm 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần. Trong số này có 15 tàu dài từ 15 m trở lên và 1 tàu dưới 15 m. Vụ việc cũng khiến một người bị bỏng trong quá trình chữa cháy và hiện đang được điều trị.

Một tàu cá tại Gia Lai bị thiêu rụi ẢNH: DUY CẢO

Đáng chú ý, trong số 16 tàu bị cháy chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, còn 15 tàu không tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, có 5 tàu đã đăng ký giải bản (tháo dỡ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước), đã nộp hồ sơ nhưng chưa được thẩm định, phê duyệt để hưởng chính sách.

Theo thống kê, 4 tàu trong số này từng bị chìm, còn 12 tàu từng hư hỏng do bão số 13 ngày 6.11.2025. Sau khi được sửa chữa để tiếp tục khai thác, các tàu tiếp tục gặp hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân.

Như vậy, chỉ trong 10 ngày, Gia Lai xảy ra 2 vụ cháy tàu cá, làm 18 tàu cháy hoàn toàn và 6 tàu bị cháy một phần, gây thiệt hại lớn cho ngư dân tại các khu neo đậu.

Ngay sau vụ cháy tại Nhơn Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai hỗ trợ khẩn cấp đối với các hộ dân có tàu bị cháy. Theo đó, chủ tàu và thuyền viên đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ trong 3 tháng, gồm 15 kg gạo/người/tháng và 3 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác nhận chính xác danh sách chủ tàu và thuyền viên để việc chi trả hỗ trợ được thực hiện sớm.