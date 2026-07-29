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Thời sự Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm dùng dao cướp tài sản trong đêm

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao thực hiện vụ cướp tài sản xảy ra trong đêm.

Ngày 29.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bắt giữ Trần Văn Tính (19 tuổi, ở xã Ea Nuôi), nghi phạm được xác định cầm đầu nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản trong đêm.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi phạm Nguyễn Văn Trường Vũ (17 tuổi, ở xã Quảng Phú), Đoàn Thành Phát (15 tuổi), Hoàng Ngọc Phi Hùng (17 tuổi), cùng ở phường Buôn Ma Thuột.

Bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm dùng dao cướp tài sản trong đêm- Ảnh 1.
Bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm dùng dao cướp tài sản trong đêm- Ảnh 2.

Trần Văn Tính (bìa phải) cùng 3 nghi phạm liên quan bị công an bắt giữ để điều tra

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7.7, Tính cầm đầu nhóm đối tượng trên tập trung đến 1 quán bida ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk rồi bàn bạc, rủ nhau đi cướp tài sản.

Cả 4 đối tượng mang theo dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số. Khi đến đường Mai Thị Lựu, nhóm này phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Sau đó, cả nhóm liền quay xe đuổi theo, dùng dao uy hiếp rồi cướp xe máy của hai thanh niên.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vào cuộc điều tra. Chỉ sau 4 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Vũ, Phát và Hùng, riêng Tính bỏ trốn.

Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định trước khi thực hiện vụ cướp xe máy nói trên vài giờ, nhóm này còn trộm một xe máy tại phường Tân An. Ngoài ra, tối 6.7, Hùng và Tính còn đột nhập một cửa hàng tạp hóa ở phường Ea Kao, lấy trộm khoảng 4,5 triệu đồng cùng một số bao thuốc lá.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm để xử lý.

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