Đắk Lắk: Tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi

Ngày 28.7, UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với chủ cơ sở nấu ăn N.Y sau vụ việc người dân phản ánh phát hiện dòi trong món gà tại một tiệc tân gia, gây xôn xao dư luận.

Tại buổi làm việc, UBND xã yêu cầu chủ cơ sở giải trình nguyên nhân xuất hiện dòi trong món ăn, đồng thời xuất trình các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Người dân phản ánh món ăn có dòi tại bữa tiệc ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo bản tường trình, ngày 27.7, cơ sở N.Y nhận nấu 70 mâm tiệc cho gia đình H.M.N tại xã Ea Ktur. Trong quá trình dùng tiệc, một mâm được phản ánh phát hiện dòi trong phần thịt gà. Sau khi tiếp nhận thông tin, chủ cơ sở đã kiểm tra các mâm còn lại và cho biết không ghi nhận phản ánh tương tự.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở đã xuất trình các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe, sổ kiểm thực 3 bước, hợp đồng mua bán thực phẩm, hợp đồng lao động, kết quả kiểm nghiệm nguồn nước và giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra xác định cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực chế biến thực phẩm cũng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đoàn kiểm tra cơ sở nấu ăn phục vụ món ăn có dòi ẢNH: CTV

Trạm y tế xã Ea Ktur đã theo dõi tình trạng sức khỏe của những người tham dự tiệc và tiếp tục giám sát trong 48 giờ để kịp thời xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Theo UBND xã Ea Ktur, đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thực phẩm, cơ sở có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Hành vi kinh doanh khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng theo quy định.

Địa phương đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở từ thời điểm có quyết định xử phạt đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế được giao tham mưu UBND xã thông báo thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở cho đến khi đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 27.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là dòi bò lúc nhúc trong món gà dùng tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur. Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bức xúc; đồng thời cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.