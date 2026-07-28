Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đắk Lắk: Tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi

Hữu Tú
Hữu Tú
Sau vụ người dân phản ánh phát hiện dòi trong món gà tại một buổi tiệc ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã kiểm tra, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nấu ăn và lập hồ sơ xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngày 28.7, UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với chủ cơ sở nấu ăn N.Y sau vụ việc người dân phản ánh phát hiện dòi trong món gà tại một tiệc tân gia, gây xôn xao dư luận.

Tại buổi làm việc, UBND xã yêu cầu chủ cơ sở giải trình nguyên nhân xuất hiện dòi trong món ăn, đồng thời xuất trình các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đắk Lắk: Tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi- Ảnh 1.

Người dân phản ánh món ăn có dòi tại bữa tiệc ở Đắk Lắk

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo bản tường trình, ngày 27.7, cơ sở N.Y nhận nấu 70 mâm tiệc cho gia đình H.M.N tại xã Ea Ktur. Trong quá trình dùng tiệc, một mâm được phản ánh phát hiện dòi trong phần thịt gà. Sau khi tiếp nhận thông tin, chủ cơ sở đã kiểm tra các mâm còn lại và cho biết không ghi nhận phản ánh tương tự.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở đã xuất trình các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe, sổ kiểm thực 3 bước, hợp đồng mua bán thực phẩm, hợp đồng lao động, kết quả kiểm nghiệm nguồn nước và giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra xác định cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực chế biến thực phẩm cũng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đắk Lắk: Tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi- Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra cơ sở nấu ăn phục vụ món ăn có dòi

ẢNH: CTV

Trạm y tế xã Ea Ktur đã theo dõi tình trạng sức khỏe của những người tham dự tiệc và tiếp tục giám sát trong 48 giờ để kịp thời xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Theo UBND xã Ea Ktur, đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thực phẩm, cơ sở có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Hành vi kinh doanh khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng theo quy định.

Địa phương đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở từ thời điểm có quyết định xử phạt đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế được giao tham mưu UBND xã thông báo thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở cho đến khi đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 27.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là dòi bò lúc nhúc trong món gà dùng tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur. Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bức xúc; đồng thời cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Tin liên quan

Dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì ở Quảng Trị

Dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì ở Quảng Trị

Phát hiện miếng trứng trong hộp xôi có dòi bò lúc nhúc, một người dân tại Quảng Trị đã quay lại clip đăng lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng sau đó đã làm việc với tiệm bánh mì bán thực phẩm nói trên.

Khám phá thêm chủ đề

dòi xã EA Ktur Đình chỉ món ăn có dòi Đắk Lắk Gà có dòi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận