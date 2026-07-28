Gỡ thẻ vàng EC: Khánh Hòa phạt tù 4 đối tượng gian lận nguồn gốc thủy sản

Quyết tâm gỡ thẻ vàng EC

Ngày 28.7, UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo lên Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng EC.

Theo báo cáo, thời gian qua Khánh Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, góp phần gỡ thẻ vàng EC (Ủy ban Châu Âu). Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU giao trong công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Hệ thống giám sát tàu cá của Khánh Hòa đang được triển khai ẢNH: KỲ NAM

Một trong những nội dung được Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) đặc biệt quan tâm là việc xử lý các hành vi gian lận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng đã được các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo quy định.

Bốn bị cáo trong vụ án đã bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 điều 341 bộ luật Hình sự. Trong đó, bị cáo Huỳnh Đắc Trí bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Thị Thanh Ngân 2 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Văn Thị Hoa 3 năm tù; Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù.

Đây là vụ án được xử lý theo khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC, góp phần tăng tính răn đe, ngăn chặn hành vi hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản khai thác bất hợp pháp, đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng trong lộ trình gỡ cảnh báo thẻ vàng EC.

Bên cạnh đó, trong báo cáo gửi Cục Thủy sản và kiểm ngư, đến tháng 7.2026, Khánh Hòa không phát sinh tàu cá vượt ranh giới khai thác trên biển, không có tàu bị nước ngoài bắt giữ. Đồng thời, toàn bộ 1.472 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm IUU với tổng số vụ việc phát hiện là 12 vụ; trong đó đã xử phạt 12 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 57.500.000 đồng.

Vẫn còn nhiều nguy cơ vi phạm IUU

Mặc dù công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến, Khánh Hòa vẫn còn nhiều tàu cá thuộc diện nguy cơ cao do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để hoạt động khai thác. Theo báo cáo gửi Cục Thủy sản và kiểm ngư, toàn tỉnh hiện có 5.071 tàu cá; trong đó có 543 tàu chưa hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý, gồm 501 tàu hết hạn giấy phép khai thác, 34 tàu hết hạn đăng kiểm và 8 tàu chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân chủ yếu là nhiều tàu đã mua bán nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên; một số tàu nằm bờ dài ngày do hoạt động kém hiệu quả hoặc đang hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm, gia hạn giấy phép khai thác.

Cán bộ cảng cá Hòn Rớ kiểm tra công tác chống khai thác IUU khi tàu cập cảng, góp phần gỡ thẻ vàng EC ẢNH: KỲ NAM

Cơ quan chức năng ghi nhận từ đầu năm đến nay có 80 lượt tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên biển từ 6 giờ đến 10 ngày, cùng 665 lượt tàu mất kết nối VMS khi hoạt động trong bờ. Tuy nhiên, báo cáo cho biết, hiện chưa có chế tài xử lý đối với các trường hợp mất kết nối VMS trong bờ. Bên cạnh đó, tín hiệu vệ tinh đôi lúc còn chập chờn, gây khó khăn cho công tác giám sát.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều trở ngại do dữ liệu giữa các hệ thống VMS, VNFishbase, eCDT và VNeID chưa được đồng bộ, khiến quá trình xác minh và xử phạt mất nhiều thời gian.

Theo báo cáo, Khánh Hòa tự chấm 91 điểm, được xếp loại tốt trong thực hiện Công điện số 34 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU. Tuy nhiên, địa phương vẫn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm nâng cấp hệ thống VMS và phần mềm eCDT nhằm khắc phục những bất cập hiện nay.