Khánh Hòa yêu cầu chấn chỉnh biển hiệu chỉ dùng tiếng nước ngoài

Ngày 28.7, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi UBND các phường, xã, các tổ chức, cá nhân kinh doanh quảng cáo cùng các phòng chuyên môn trực thuộc, đề nghị chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định.

Trước đó, nhiều người dân và du khách phản ánh trên các tuyến phố du lịch ở trung tâm phường Nha Trang xuất hiện nhiều biển hiệu, biển quảng cáo chỉ sử dụng tiếng nước ngoài, có dấu hiệu vi phạm quy định của luật Quảng cáo.

Nhiều cửa hàng tại khu chợ đêm (phường Nha Trang, Khánh Hòa) chỉ có biển hiệu tiếng nước ngoài ẢNH: BÁ DUY

Ghi nhận tại các tuyến phố du lịch sầm uất như Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Tô Hiến Thành, Võ Trứ, Trần Quang Khải, nhiều biển hiệu, biển quảng cáo chỉ sử dụng tiếng Nga, tiếng Hàn hoặc tiếng Anh với kích thước lớn, nổi bật. Trong khi đó, phần chữ tiếng Việt chỉ được thể hiện rất nhỏ, thậm chí khó quan sát.

Thực trạng này khiến không ít du khách Việt gặp khó trong việc nhận biết cơ sở kinh doanh mặt hàng hay dịch vụ gì. Một số du khách cho rằng việc sử dụng thêm tiếng Nga, tiếng Hàn để phục vụ khách quốc tế là phù hợp với đặc thù của Nha Trang, nhưng tiếng Việt vẫn cần được đặt ở vị trí chính trên biển hiệu.

Theo luật Quảng cáo, khi biển quảng cáo thể hiện cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, cỡ chữ tiếng nước ngoài không được vượt quá ba phần tư cỡ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới phần chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều tuyến phố du lịch cho thấy quy định này chưa được thực hiện nghiêm.

Một dãy cơ sở kinh doanh với biển hiệu toàn chữ nước ngoài tại đường Hùng Vương, phường Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Sở VH-TT-DL Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố du lịch và khu vực tập trung đông khách quốc tế thực hiện đúng quy định về viết, đặt biển hiệu; đồng thời rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27.3.2026 của Chính phủ.

Sở cũng giao Phòng Pháp chế khẩn trương phối hợp UBND phường Nha Trang và Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, tập trung xử lý tại các tuyến phố đông khách du lịch. Các phòng chuyên môn được yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, lồng ghép tuyên truyền trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đồng thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành đúng quy định.

Khánh Hòa sẽ chấn chỉnh biển hiệu, quảng cáo dùng tiếng nước ngoài sai quy định ẢNH: BÁ DUY

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, không thực hiện quảng cáo sai quy định; chủ động phối hợp nhắc nhở khách hàng khắc phục vi phạm từ sớm, tránh để xảy ra tình trạng phải xử phạt, tháo dỡ, gây tốn kém và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.