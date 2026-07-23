TP.HCM triển khai lực lượng 'Trật tự viên du lịch'

Theo đó, UBND TP.HCM giao Lực lượng Thanh niên xung phong TP phối hợp với Sở Du lịch triển khai lực lượng "Trật tự viên du lịch" tại các khu vực, tuyến, điểm du lịch trọng điểm. Lược lượng này thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn du lịch, hỗ trợ du khách, góp phần nâng cao chất lượng môi trường du lịch và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

"Trật tự viên du lịch" vừa hỗ trợ chỉ đường, hướng dẫn du khách, vừa hỗ trợ ngăn chặn các vụ bắt chẹt, chèo kéo, móc túi hay cướp giật ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Du lịch được phân công chủ trì, phối hợp với Thanh niên xung phong TP, Công an TP.HCM cùng UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, xác định cụ thể các vị trí, tuyến điểm du lịch trọng điểm cần bố trí lực lượng "Trật tự viên du lịch"

Lực lượng Thanh niên xung phong có trách nhiệm bố trí, sắp xếp và điều động lực lượng "Trật tự viên du lịch" bảo đảm số lượng, chất lượng, thời gian hoạt động theo yêu cầu thực tế tại các địa bàn được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với Công an TP , chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tuần tra, hỗ trợ du khách, phát hiện và xử lý hoặc chuyển giao xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn du lịch theo đúng quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu: Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm, Côn Đảo phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai lực lượng "Trật tự viên du lịch" trên địa bàn; kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Thực tế, TP.HCM từng là địa phương đi đầu và khai sinh ra mô hình "Trật tự viên du lịch" đã có lịch sử gắn bó với thành phố gần 20 năm. Nếu từng đi dạo ở khu vực trung tâm TP.HCM (như đường Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, công viên 23.9, chợ Bến Thành...), du khách sẽ dễ bắt gặp các anh chị mặc áo màu xanh lá cây đậm đặc trưng, túc trực chốt chặn hoặc đi tuần tra.

Những năm qua, họ vừa hỗ trợ chỉ đường, hướng dẫn du khách, vừa hỗ trợ ngăn chặn các vụ bắt chẹt, chèo kéo, móc túi hay cướp giật ở khu vực trung tâm.

Quyết định mới của thành phố nhằm mở rộng quy mô, tăng cường phối hợp và chuẩn hóa hoạt động của lực lượng này ra các khu vực du lịch rộng lớn hơn sau sáp nhập.

Trước đó, giai đoạn những năm 2013 - 2016, TP.HCM từng đề xuất mạnh mẽ việc thành lập lực lượng "Cảnh sát du lịch" có mô hình mang tính pháp lý cao như ở Thái Lan, Campuchia, (có trang bị vũ khí/công cụ hỗ trợ và thuộc thẩm quyền công an).

Tuy nhiên, đề xuất thí điểm lập "Cảnh sát du lịch" thuộc Công an TP lúc đó chưa được thông qua do vướng các quy định về luật Công an nhân dân và bộ máy tổ chức.



