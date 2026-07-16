Tổng kiểm tra, xử lý biển hiệu tiếng nước ngoài sai quy định ở Đà Nẵng

Ngày 16.7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo, UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt là những địa bàn có lượng lớn khách du lịch quốc tế đến tham quan, lưu trú, như: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội Đông, Hội An Tây... phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Một cơ sở kinh doanh trên đường Bạch Đằng, phường Hải Châu dùng biển hiệu toàn tiếng nước ngoài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các trường hợp phát hiện sai phạm, các địa phương căn cứ Khoản 1 Điều 83, Khoản 1 Điều 92 và Điều 52 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27.3.2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo để xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện về Sở VH-TT-DL trước ngày 23.7.2026.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lắp đặt biển hiệu đúng quy định của luật Quảng cáo, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, bảo đảm mỹ quan và tuân thủ pháp luật.

Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định; đồng thời tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25.7.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố được giao tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo tại các địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm việc thực thi quy định được thực hiện nghiêm túc trên toàn địa bàn.