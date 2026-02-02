Phát hiện 10 tấn thịt gà không rõ nguồn gốc trong kho lạnh ở Khánh Hòa

Ngày 2.2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ông T.V.Đ (44 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang), chủ hộ cơ sở kinh doanh T.V.Đ ở tổ dân phố 21 Hòn Nghê, phường Tây Nha Trang.

Trước đó, ngày 26.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm của ông Đ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 9 công nhân đang giết mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để bán ra thị trường.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 tấn thịt gà trong kho đông lạnh không có tem, nhãn mác, xuất xứ ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở có nhiều hành vi vi phạm: không có bảng, biển, tiêu lệnh theo quy định; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chưa hết, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; rác thải phát sinh sau quá trình sơ chế, chế biến được để lẫn lộn với thực phẩm đã sơ chế; nước thải từ hoạt động sơ chế, giết mổ được xả trực tiếp ra môi trường.

Bên trong cơ sở kinh doanh của ông T.V.Đ ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Trong 2 kho đông lạnh bảo quản thực phẩm của cơ sở chứa khoảng 10 tấn gà nguyên con và thực phẩm từ gà, đa số không có tem, nhãn; không được đóng gói theo quy cách.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.Đ chưa xuất trình được các loại hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, như: hồ sơ môi trường; hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính; hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ đối với số gia cầm đã sơ chế, giết mổ; giấy xác nhận kiểm dịch đối với số gia cầm được tập kết tại cơ sở.

Nơi chế biến thịt gia cầm không đảm bảo vệ sinh ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 tấn thực phẩm đang tập kết tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan lấy mẫu thực phẩm, mẫu nước thải để giám định phục vụ củng cố hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm của cơ sở T.V.Đ theo quy định.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai công tác rà soát, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn.