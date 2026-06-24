Chặn đầu xe, đạp ngã cụ ông bán vé số để cướp tài sản

Ngày 24.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Hồ Sỹ Dũng (56 tuổi, ở xã Xuân An, Gia Lai; trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19.6, cụ ông N.B (73 tuổi, ở xã Xuân An) đạp xe đi bán vé số trên một tuyến đường ở xã Xuân An. Khi đang di chuyển, cụ B. bất ngờ bị một người đàn ông đi xe đạp cùng chiều áp sát, chặn đầu xe.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Hồ Sỹ Dũng để điều tra về hành vi cướp tài sản ẢNH: CÔNG AN

Người này dùng chân đạp ngã cụ B. xuống đường rồi giật chiếc túi xách và nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo của cụ B. bên trong túi xách có khoảng 40 triệu đồng và 101 tờ vé số.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Xuân An khẩn trương xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Hồ Sỹ Dũng là người thực hiện vụ cướp nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, ông Dũng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi toàn bộ số tiền và số vé số bị cướp để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.