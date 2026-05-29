Xin lỗi công khai 5 người bị can truy tố oan 'cướp tài sản' sau hơn 10 năm

29/05/2026 21:27 GMT+7

Sau hơn 10 năm mang thân phận bị can trong vụ án 'cướp tài sản', 5 công dân ở Quảng Ngãi đã được các cơ quan tố tụng tổ chức xin lỗi, cải chính công khai do không đủ căn cứ buộc tội.

Chiều nay 29.5, tại xã Bình Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với 5 công dân bị hàm oan trong vụ án "cướp tài sản" xảy ra từ năm 2013.

Cơ quan chức năng tặng hoa, xin lỗi những người bị hàm oan

Các công dân được xin lỗi và phục hồi danh dự gồm: Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ (cùng ở thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Do ông Lê Tấn Hồ đang chấp hành án phạt tù trong một vụ án khác, không có mặt nên cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Hồ theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 14.8.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn (nay là cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các ông Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Hồ, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang về tội "cướp tài sản".

Các cơ quan tố tụng liên quan về vụ việc này cho rằng, ngày 16.3.2013, tại dốc Truông Trầu thuộc thôn Phú Lễ 2, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), nhóm 5 người này chặn đường đánh, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Thảo có tổng trị giá 13,8 triệu đồng.

Đến ngày 14.8.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi) có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 công dân này về tội "cướp tài sản". Tuy nhiên, quá trình điều tra kéo dài nhiều năm nhưng không đủ căn cứ buộc tội.

Đến ngày 12.4.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành các quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với 5 công dân trên do đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được các bị can đã thực hiện hành vi tội phạm.

Tại buổi lễ cải chính, xin lỗi công khai chiều nay, đại diện các cơ quan tố tụng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại, hàm oan cho 5 công dân là do trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã thu thập vật chứng không đầy đủ, đánh giá lời khai thiếu tính khách quan.

Những sai sót của người thi hành công vụ trong quá trình điều tra, truy tố dẫn đến việc buộc tội không có căn cứ pháp luật, kết án oan, gây tổn thương nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và cuộc sống của các công dân cùng gia đình; đồng thời làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự tôn nghiêm của pháp luật.

Thay mặt các cơ quan tố tụng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - tỉnh Quảng Ngãi đã gửi lời xin lỗi đến các công dân cùng toàn thể gia đình, mong muốn người dân tiếp tục tin tưởng vào công lý, nền tư pháp. Đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những người thi hành công vụ có sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên.

