Khởi tố bị can suốt 5 năm đổ vỏ hàu trái phép

Ngày 29.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thắm (48 tuổi, trú thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường, theo khoản 2, điều 235 Bộ luật Hình sự.

Khu vực tập kết hàu của bà Thắm đổ suốt 5 năm tại Vân Đồn ẢNH: CAQN

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của bà Thắm đang hoạt động sơ chế hàu. Đáng chú ý, khu vực liền kề nhà xưởng có 2 ao nước, dọc theo bờ ao phát hiện lượng lớn vỏ hàu được tập kết thành nhiều đống với tổng trọng lượng lên tới 324.500 kg.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, bà Phạm Thị Thắm đã tự xây dựng nhà xưởng sơ chế hàu tại khu vực trên để thu mua, bóc tách và sơ chế hàu nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở sử dụng khoảng 10 lao động thường xuyên để thực hiện các công đoạn phân loại, bóc tách và sơ chế thủy sản.

Muốn giảm chi phí xử lý nên đổ thẳng ra môi trường

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn để thu gom và xử lý chất thải, nhưng nhằm giảm chi phí, từ năm 2021 đến nay, bà Thắm đã chỉ đạo người làm công đổ toàn bộ lượng vỏ hàu thải loại ra khu vực ven bờ 2 ao cạnh nhà xưởng.

Khai với cơ quan điều tra, bà Thắm cho biết, toàn bộ số vỏ hàu này phát sinh từ hoạt động sơ chế thủy sản của cơ sở.

Cũng theo cơ quan điều tra, khu vực tập kết vỏ hàu không nằm trong quy hoạch, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là địa điểm tập kết hoặc xử lý chất thải.

Ngày 20.4.2026, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định, xác định số vỏ hàu trên là chất thải rắn thông thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thắm về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.