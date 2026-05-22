Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì đổ hơn 170 tấn bùn thải ra môi trường

Lã Nghĩa Hiếu
22/05/2026 16:26 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại P.Hoành Bồ (Quảng Ninh) sau khi phát hiện một doanh nghiệp đổ trái phép hơn 170 tấn bùn thải từ dự án Công viên Đại Dương Hạ Long ra môi trường.

Ngày 22.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Moong K1, khu Yên Mỹ, P.Hoành Bồ; đồng thời khởi tố bị can đối với ông Trần Đại Diện (40 tuổi, trú P.Hoành Bồ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An 33.

Khu vực các đối tượng đổ thải tại Moong K1, khu Yên Mỹ, P.Hoành Bồ

Theo điều tra ban đầu, ngày 8.4, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 14H-095.40 do Hồ Đức Mạnh (31 tuổi, trú P.Quang Hanh) điều khiển, đang đổ lượng lớn bùn thải xuống khu vực Moong K1.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động đổ thải và khai nhận làm việc cho Công ty TNHH MTV Đại An 33.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định doanh nghiệp này tham gia liên danh vận chuyển bùn thải phát sinh từ hoạt động khoan cọc nhồi thuộc dự án Công viên Đại Dương Hạ Long.

Theo hợp đồng, toàn bộ bùn thải chỉ được tập kết trong phạm vi nội bộ dự án để chờ xử lý, không được phép đổ ra môi trường.

Tuy nhiên, trong các ngày 7 và 8.4, do khu vực chứa bùn trong dự án quá tải, Trần Đại Diện đã chỉ đạo nhiều lái xe vận chuyển, đổ trái phép khoảng 179.070 kg bùn thải ra khu vực Moong K1 nhằm giảm tải để phục vụ thi công.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định bùn phát sinh từ hoạt động khoan cọc được xác định là chất thải rắn thông thường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và phải được thu gom, xử lý đúng quy định. Việc đổ trực tiếp ra môi trường tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng cảnh quan, hệ sinh thái và công tác quản lý địa bàn.


Kon Tum: Đổ thải ra sông suối, một công ty bị phạt 90 triệu đồng

Trong quá trình thi công Nhà máy thủy điện Đăk Mi 1, chủ đầu tư đã đổ thải không đúng quy định với khối lượng khoảng 1.000 mét khối đất đá.

