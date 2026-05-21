'Ngộp thở' vì bãi tập kết rác ô nhiễm

Đóng cửa để "né" mùi hôi

Xã Lộc Hà vốn có mật độ dân cư đông đúc, sở hữu bến cá và làng nghề chế biến hải sản. Lượng rác thải sinh hoạt lẫn rác sản xuất phát sinh mỗi ngày rất lớn. Tuy nhiên hơn 1 tháng qua, việc vận chuyển rác đi xử lý bị tê liệt. Toàn bộ rác thải bị đổ đống tràn lan tại bãi tập kết nằm trong Cụm công nghiệp Thạch Kim (thuộc thôn Long Hải, xã Lộc Hà). Đáng lo ngại, bãi rác này lại nằm sát khu dân cư và các trường học.

Theo ghi nhận, một "núi rác" cao khoảng 3 m, kéo dài hàng chục mét nằm lộ thiên bốc mùi hôi thối dưới cái nắng oi bức. Nước rỉ từ rác đen ngòm, sủi bọt, chảy ra môi trường xung quanh.

Bà Trần Thị Minh (54 tuổi, ngụ thôn Long Hải) bức xúc phản ánh: "Nhà tôi cách bãi tập kết chưa đầy 200 m. Từ tết Nguyên đán đến nay, gió biển thổi vào kéo theo mùi hôi thối không thể nào chịu nổi. Tôi và nhiều hộ dân xung quanh buộc phải đóng chặt toàn bộ cửa sổ, cửa chính cả ngày để ngăn mùi và ruồi nhặng tấn công".

Rác thải chất thành đống trong Cụm công nghiệp Thạch Kim ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Đặng Tiến Nam (60 tuổi, ngụ xã Lộc Hà) ngao ngán cho biết mỗi ngày lượng rác thải khổng lồ vẫn tiếp tục đổ về đây. Trong khi đó, khâu vận chuyển đi xử lý bị tê liệt khiến khối lượng rác tồn đọng ngày càng phình to.

"Nghiêm trọng hơn, một số người còn thiếu ý thức đem rác ra đốt công khai. Khói bụi, mùi khét hòa lẫn mùi hôi thối bay thẳng vào khu dân cư khiến chúng tôi không thể thở nổi. Người dân tha thiết mong chính quyền địa phương sớm có phương án di dời hoặc xử lý dứt điểm tình trạng này", ông Nam kiến nghị.

Không chỉ các hộ dân, bãi tập kết rác này còn nằm rất gần Trường THCS Thạch Kim, Trường tiểu học Thạch Kim và chùa Kim Quang. Tình trạng bãi tập kết rác ô nhiễm khiến môi trường học tập của học sinh và không gian sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương cũng bị ảnh hưởng.

Khó xử lý dứt điểm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây toàn bộ lượng rác thải của xã Lộc Hà đều được vận chuyển về bãi rác Hồng Lộc để chôn lấp. Tuy nhiên, sau thời gian dài gánh áp lực xử lý rác cho các xã thuộc huyện Lộc Hà (cũ), bãi rác Hồng Lộc đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng và buộc phải đóng cửa.

Sau khi bãi rác Hồng Lộc ngừng tiếp nhận, chính quyền địa phương đã linh hoạt liên hệ với các đơn vị liên quan để vận chuyển rác thải sinh hoạt đến xử lý tại các nhà máy xử lý rác trên địa bàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Do công suất thiết kế của các nhà máy xử lý hiện tại quá thấp nên lượng rác được bốc đi còn rất hạn chế, dẫn đến việc rác cũ chưa vơi, rác mới đã dồn ứ.

Người dân đốt rác khiến khói, mùi hôi tỏa ra xung quanh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lộc Hà, cho hay tình trạng ùn ứ rác thải hiện nay là vấn đề cực kỳ nan giải trên địa bàn xã. Để giải quyết dứt điểm, địa phương đã ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh nhằm thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất vẫn nằm ở năng lực tiếp nhận thực tế của các nhà máy phía đối tác đang rơi vào tình trạng quá tải, không đáp ứng kịp tốc độ xả thải mỗi ngày của người dân địa phương.

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3 nhà máy xử lý rác (tổng công suất thiết kế khoảng 480 tấn/ngày), 6 lò đốt rác (công suất khoảng 120 tấn/ngày) cùng 2 bãi chôn lấp (khả năng tiếp nhận khoảng 46 tấn/ngày). Dù tổng công suất lý thuyết đạt hơn 640 tấn/ngày, nhưng năng lực xử lý thực tế vẫn hoàn toàn "hụt hơi" trước lượng rác thải sinh hoạt phát sinh quá lớn. Nguyên nhân do nhiều cơ sở xử lý hoạt động không đạt công suất thiết kế, công nghệ cũ kỹ và hàng loạt công trình đã xuống cấp nghiêm trọng khiến rác thải bị ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường.

Để giải bài toán căn cơ này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương xem xét, đẩy nhanh các bước tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng một nhà máy điện rác với công nghệ hiện đại. Dự án được kỳ vọng sẽ thay thế phương pháp xử lý truyền thống lạc hậu, giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng rác thải và đảm bảo môi trường sống cho người dân.