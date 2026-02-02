Hàu rất bổ, nhưng ăn sao cho an toàn và không mất chất?

Khi được đưa vào chế độ ăn hợp lý, hàu có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc ăn hàu, đặc biệt là hàu sống, cũng đi kèm một số rủi ro cần được hiểu rõ để sử dụng an toàn, theo trang sức khỏe Health.

Tốt cho hệ miễn dịch

Hàu được xem là một trong những thực phẩm giàu kẽm nhất trong tự nhiên. Kẽm là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ tăng trưởng và giúp cơ thể làm lành vết thương.

Cơ thể không tích trữ được nhiều kẽm, vì vậy cần bổ sung thường xuyên từ thực phẩm. Trong khoảng 85 gram hàu sống có thể cung cấp hơn gấp đôi nhu cầu kẽm khuyến nghị mỗi ngày.

Nhờ đó, việc ăn hàu với lượng phù hợp giúp duy trì sức đề kháng ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng sinh lý quan trọng.

Hàu được xem là một trong những thực phẩm giàu kẽm nhất trong tự nhiên Ảnh: AI

Cung cấp protein nhưng ít calo

Hàu là nguồn protein chất lượng cao trong khi lượng năng lượng lại khá thấp. Với khoảng 85 gram hàu sống, cơ thể nhận được khoảng 8 gram protein nhưng chỉ khoảng 69 calo.

Protein đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và phục hồi mô, duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Việc bổ sung protein từ các nguồn ít calo như hàu cũng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Có lợi cho tim và não

Giống như nhiều loại hải sản khác, hàu chứa axit béo omega 3, bao gồm EPA và DHA. Đây là những chất béo có lợi, liên quan mật thiết đến sức khỏe tim mạch, khả năng kiểm soát viêm và chức năng não bộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn hải sản thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu

Ngoài kẽm và protein, hàu còn cung cấp nhiều vi chất quan trọng khác. Trong đó có vitamin B12, dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh và quá trình tạo hồng cầu.

Hàu cũng chứa selen, một khoáng chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp.

Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất, hàu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng so với nhiều nguồn protein phổ biến khác.

Ăn hàu sống hoặc chưa được nấu chín là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn Vibrio Ảnh: AI

Rủi ro khi ăn hàu sống hoặc chưa chín hẳn

Bên cạnh lợi ích, hàu cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt khi ăn sống. Hàu là loài ăn lọc, có khả năng tích tụ vi khuẩn và các chất có trong môi trường nước, trong đó có vi khuẩn Vibrio.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ăn hàu sống hoặc chưa được nấu chín là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn Vibrio. Tình trạng này thường gây tiêu chảy, nôn mửa và sốt. Trong một số trường hợp, bệnh có thể diễn tiến nặng và đe dọa tính mạng.

Cách duy nhất để loại bỏ vi khuẩn này là nấu chín hàu trước khi ăn. Những người có hệ miễn dịch suy yếu, mắc bệnh gan, tiểu đường hoặc bệnh mạn tính được khuyến cáo không ăn hàu sống.

Kiểm soát hàm lượng natri

Hàu chứa lượng natri tương đối cao, tùy thuộc vào môi trường nuôi và cách chế biến. Việc tiêu thụ quá nhiều natri có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đặc biệt ở người nhạy cảm với muối.

Đối với người đang kiểm soát huyết áp, việc ăn hàu cần được cân đối với các thực phẩm ít natri khác để duy trì mức huyết áp ổn định.

Nguy cơ tích tụ kim loại nặng

Do lọc một lượng lớn nước, hàu có thể tích tụ một lượng nhỏ kim loại nặng như cadimi và chì từ môi trường sống. Với người chỉ ăn hàu thỉnh thoảng, nguy cơ này thường không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nếu ăn hàu với tần suất cao trong thời gian dài, mức phơi nhiễm kim loại nặng có thể tăng lên theo thời gian. Việc đa dạng hóa thực phẩm sẽ giúp giảm nguy cơ này.