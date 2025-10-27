Tác hại của việc ăn hàu sống

Bà Elizabeth Barnes, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết nguyên nhân làm tăng nguy cơ ngộ độc nằm ở đặc tính sinh học của loài hàu. Hàu là sinh vật lọc nước, chúng hấp thụ mọi chất có trong môi trường sống, kể cả vi khuẩn, virus hay các chất độc hại.

Khi nguồn nước bị ô nhiễm, các vi sinh vật gây bệnh từ đó cũng có thể tích tụ trong cơ thể hàu, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Hàu rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ăn hàu sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm Ảnh: AI

Nguy cơ tiềm ẩn từ vibrio và norovirus

Một trong những mầm bệnh phổ biến nhất có trong hàu sống là vi khuẩn vibrio. Loại vi khuẩn này phát triển mạnh trong môi trường nước ấm.

Khi khí hậu toàn cầu ngày càng ấm lên, nhiệt độ đại dương tăng khiến vibrio có thể tồn tại ở nhiều khu vực hơn và quanh năm. Điều này đồng nghĩa với việc việc ăn hàu sống luôn tiềm ẩn rủi ro, bất kể mùa nào.

Bên cạnh đó, norovirus cũng là một mối nguy đáng chú ý. Đây là loại virus thường gây ra các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và đau bụng.

Norovirus có khả năng sống sót qua quá trình thu hoạch, vận chuyển và bảo quản. Một con hàu tươi và không có mùi bất thường vẫn có thể chứa hàng triệu virus có thể gây bệnh cho người.

Nấu chín hàu giúp giảm nguy cơ ngộ độc

Khi hàu được nấu đến nhiệt độ bên trong trên 63°C, phần lớn vi sinh vật có hại sẽ bị tiêu diệt. Tuy vậy, không có phương pháp nào đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi mầm bệnh. Việc ăn hàu sống đồng nghĩa với việc đưa trực tiếp vi khuẩn và virus vào cơ thể, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hàu bị hỏng thường có mùi nặng, tanh hoặc giống mùi amoniac, đặc biệt dễ nhận thấy sau khi nấu. Trong những trường hợp này, hàu không nên được sử dụng vì có thể đã bị nhiễm khuẩn hoặc phân hủy. Tuy nhiên, mùi không thể đánh giá độ an toàn của hàu sống. Một số con hàu chứa mầm bệnh vẫn có thể tỏa ra mùi bình thường, khiến người ăn dễ chủ quan.

Rủi ro cao với người có sức đề kháng yếu

Những người có hệ miễn dịch yếu, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh gan, tiểu đường được khuyến cáo nên tránh hoàn toàn việc ăn hàu sống. Khi nhiễm vi khuẩn vibrio hoặc norovirus, nhóm đối tượng này có thể gặp biến chứng nặng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng. Triệu chứng thường gặp bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và mất nước.

Trong nhiều trường hợp, ngộ độc thực phẩm do hàu sống có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nếu không được điều trị kịp thời.