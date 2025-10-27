Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tác hại của việc ăn hàu sống

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
27/10/2025 07:49 GMT+7

Hàu rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ăn hàu sống đồng nghĩa với việc đưa trực tiếp vi khuẩn và virus vào cơ thể, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bà Elizabeth Barnes, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết nguyên nhân làm tăng nguy cơ ngộ độc nằm ở đặc tính sinh học của loài hàu. Hàu là sinh vật lọc nước, chúng hấp thụ mọi chất có trong môi trường sống, kể cả vi khuẩn, virus hay các chất độc hại.

Khi nguồn nước bị ô nhiễm, các vi sinh vật gây bệnh từ đó cũng có thể tích tụ trong cơ thể hàu, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Tác hại của việc ăn hàu sống- Ảnh 1.

Hàu rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ăn hàu sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Ảnh: AI

Nguy cơ tiềm ẩn từ vibrio và norovirus

Một trong những mầm bệnh phổ biến nhất có trong hàu sống là vi khuẩn vibrio. Loại vi khuẩn này phát triển mạnh trong môi trường nước ấm.

Khi khí hậu toàn cầu ngày càng ấm lên, nhiệt độ đại dương tăng khiến vibrio có thể tồn tại ở nhiều khu vực hơn và quanh năm. Điều này đồng nghĩa với việc việc ăn hàu sống luôn tiềm ẩn rủi ro, bất kể mùa nào.

Bên cạnh đó, norovirus cũng là một mối nguy đáng chú ý. Đây là loại virus thường gây ra các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và đau bụng.

Norovirus có khả năng sống sót qua quá trình thu hoạch, vận chuyển và bảo quản. Một con hàu tươi và không có mùi bất thường vẫn có thể chứa hàng triệu virus có thể gây bệnh cho người.

Bản tin sức khỏe 27.10: Cao huyết áp và những cảnh báo | Vì sao người gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ?

Nấu chín hàu giúp giảm nguy cơ ngộ độc

Khi hàu được nấu đến nhiệt độ bên trong trên 63°C, phần lớn vi sinh vật có hại sẽ bị tiêu diệt. Tuy vậy, không có phương pháp nào đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi mầm bệnh. Việc ăn hàu sống đồng nghĩa với việc đưa trực tiếp vi khuẩn và virus vào cơ thể, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hàu bị hỏng thường có mùi nặng, tanh hoặc giống mùi amoniac, đặc biệt dễ nhận thấy sau khi nấu. Trong những trường hợp này, hàu không nên được sử dụng vì có thể đã bị nhiễm khuẩn hoặc phân hủy. Tuy nhiên, mùi không thể đánh giá độ an toàn của hàu sống. Một số con hàu chứa mầm bệnh vẫn có thể tỏa ra mùi bình thường, khiến người ăn dễ chủ quan.

Rủi ro cao với người có sức đề kháng yếu

Những người có hệ miễn dịch yếu, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh gan, tiểu đường được khuyến cáo nên tránh hoàn toàn việc ăn hàu sống. Khi nhiễm vi khuẩn vibrio hoặc norovirus, nhóm đối tượng này có thể gặp biến chứng nặng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng. Triệu chứng thường gặp bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và mất nước.

Trong nhiều trường hợp, ngộ độc thực phẩm do hàu sống có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nếu không được điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Vì sao nên dừng thói quen ăn hàu sống?

Vì sao nên dừng thói quen ăn hàu sống?

Hàu là món ăn phổ biến và bổ dưỡng. Ở nhiều quốc gia, người dân có thói quen là ăn hàu sống. Cách ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe .

Khám phá thêm chủ đề

hàu sống ngộ độc thực phẩm Vi khuẩn virus norovirus tiêu chảy đau bụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận