Sáng nào cũng 1 ly nước chanh ấm: Điều gì xảy ra cho huyết áp?

Sau đây là ý kiến của chuyên gia và những bằng chứng khoa học về tác động của thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng đối với cơ thể.

Tác động trực tiếp đến huyết áp

Chuyên gia Maggie Moon, thạc sĩ về khoa học dinh dưỡng, đang làm việc tại Mỹ, cho biết uống nước chanh thực sự có lợi cho huyết áp, nhờ hàm lượng axit citric trong chanh vốn giúp ích nhiều cho việc cải thiện huyết áp. Ngoài ra, chanh còn chứa vitamin C và kali, tất cả đều đóng vai trò trong chức năng tim mạch. Trong các nghiên cứu trên động vật, axit citric đã giúp làm giãn mạch máu và hạ huyết áp. Ngoài ra, kali trong chanh còn giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng thần kinh, theo trang tin sức khỏe Real Simple.

Kali trong chanh còn giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng thần kinh

Bằng chứng từ khoa học

Chanh và trái cây họ cam quýt chứa nhiều dưỡng chất thực vật flavonoid, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Ly nước chanh ấm buổi sáng đã được chứng minh làm giảm huyết áp trong cả nghiên cứu trên động vật và trên người.

Một nghiên cứu quan trọng được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Journal of Nutrition and Metabolism, đã xác nhận tác dụng này của nước chanh.

Tiến sĩ Yoji Kato, Phó giáo sư tại khoa Khoa học Sức khỏe, và nhóm nghiên cứu tại Đại học tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) đã theo dõi 101 người, chủ yếu là phụ nữ trung niên trong 5 tháng. Những người tham gia được yêu cầu ghi chép và báo cáo về thói quen tiêu thụ chanh, đeo máy đo bước chân và kiểm tra huyết áp định kỳ.

Kết quả đã phát hiện:

Uống nước chanh hằng ngày có mối tương quan nghịch rõ rệt với huyết áp tâm thu: Lượng chanh nạp vào càng nhiều, mức giảm huyết áp tâm thu càng lớn.

Nồng độ axit citric trong máu tăng đáng kể và tỷ lệ thuận với lượng chanh tiêu thụ.

Đặc biệt, cả đi bộ và uống nước chanh đều có hiệu quả trong việc kiểm soát huyết áp.

Các nhà khoa học giải thích rằng axit citric thúc đẩy hấp thụ canxi và magie từ thực phẩm - những yếu tố quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, axit citric làm thay đổi thành phần máu (như số lượng hồng cầu), giúp mạch máu hoạt động trơn tru hơn.

Lời khuyên để đạt lợi ích tối đa

Các tác giả kết luận mỗi sáng 1 ly nước chanh ấm là liệu pháp tự nhiên hiệu quả để cải thiện huyết áp cao, đặc biệt là khi kết hợp với đi bộ. Thói quen này còn giúp chống bệnh mạn tính (tim mạch, tiểu đường, ung thư), tăng hấp thụ sắt, sản xuất collagen, giảm đau khớp và cải thiện tâm trạng.

Để tối đa hóa lợi ích, chuyên gia Maggie Moon khuyên nên rửa sạch chanh, bào một ít vỏ trực tiếp vào nước để giải phóng tinh dầu thơm trước khi vắt nước cốt vào, theo Real Simple.