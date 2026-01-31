Người bị tiểu đường cần lưu ý gì khi uống sữa đậu nành?

Loại sữa đậu nành tốt cho người tiểu đường là loại không đường. Trên thị trường hiện nay, nhiều sản phẩm sữa đậu nành được cho thêm đường, siro hoặc hương liệu để dễ uống hơn. Với người tiểu đường, đây chính là điểm cần cảnh giác, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Sữa đậu nành có thể được uống trước bữa ăn có thể giúp làm giảm mức tăng đường huyết sau ăn

ẢNH: AI

Một ly sữa đậu nành không đường chứa rất ít đường tự nhiên. Trong khi đó, loại có đường hoặc cho thêm hương liệu có thể chứa lượng đường tương đương một phần nhỏ nước ngọt.

Ngoài lượng đường, hàm lượng protein và vi chất cũng đáng lưu ý. Sữa đậu nành được xem là loại sữa thực vật có thành phần protein gần với sữa bò nhất. Một khẩu phần khoảng 200-250 ml thường cung cấp từ 7 đến 9 gram protein, giúp tạo cảm giác no và kiểm soát cảm giác thèm ăn vào trong ngày.

Nếu dùng sữa đậu nành như nguồn thay thế lâu dài cho sữa bò, người tiểu đường cũng nên chọn loại được tăng cường canxi và vitamin D để bảo vệ sức khỏe xương. Điều này là do đậu nành tự nhiên không giàu canxi.

Thời điểm uống sữa đậu nành

Thời điểm uống sữa đậu nành cũng ảnh hưởng đến đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu cho thấy uống sữa đậu nành không đường trước bữa ăn giàu tinh bột khoảng 15-30 phút có thể giúp làm giảm mức tăng đường huyết sau ăn.

Cơ chế là protein trong sữa kích thích tiết insulin sớm và làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến đường glucose được hấp thu từ từ vào máu. Với người tiểu đường, đây có thể là một mẹo nhỏ hữu ích, đặc biệt khi biết trước bữa ăn sẽ có cơm, bún hoặc bánh mì.

Sữa đậu nành có tương tác thuốc?

Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua là tương tác giữa sữa đậu nành và thuốc. Với những người tiểu đường đồng thời mắc bệnh tuyến giáp, họ có thể đang dùng thuốc levothyroxine.

Sữa đậu nành và các món làm từ đậu nành có thể làm giảm hấp thu thuốc nếu uống quá gần thời điểm uống thuốc. Trong trường hợp này, người bệnh nên uống thuốc tuyến giáp khi bụng đói và tránh dùng sữa đậu nành trong vài giờ sau đó, đặc biệt cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ.

Để tận dụng tốt nhất lợi ích từ sữa đậu nành, người tiểu đường hãy chọn loại không đường và dùng với khẩu phần vừa phải. Nếu đang dùng thuốc đặc trị hoặc có bệnh lý kèm theo, người bệnh hãy trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp nhất, theo Eating Well.