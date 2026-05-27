Khởi tố giám đốc doanh nghiệp đổ hơn 370 tấn chất thải tại Hưng Yên

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú P.Bạch Đằng, TP.Hải Phòng) về tội gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 2, điều 235 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, PC03 Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an cơ sở kiểm tra khu đất nằm trong dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ (xã Lương Bằng, Hưng Yên) thì phát hiện 2 máy xúc đang san lấp chất thải rắn xây dựng (gạch, đá, đất lẫn tạp chất chưa qua phân loại, túi nilon…) từ 3 xe tải đổ trực tiếp xuống khu đất.

Khu đất mà Tuấn dùng chất thải xây dựng để san lấp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình làm việc, những người liên quan đều không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Vào cuộc điều tra, PC03 Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu. Dù không có giấy phép liên quan đến chức năng xử lý chất thải, nhưng để tiết kiệm chi phí, Tuấn đã dùng hơn 370 tấn chất thải rắn chưa qua phân loại để san lấp khu đất kể trên. Trong khi khu đất này không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

PC03 Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường của Tuấn gây bức xúc dư luận. Hành vi này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.