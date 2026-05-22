Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi nhân dân, mong được khoan hồng

Ngày 22.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án và tuyên án vào chiều 27.5 tới đây.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trước đó bị viện kiểm sát đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", đồng thời buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng trong tổng số hơn 800 tỉ đồng bị thất thoát, lãng phí.

Bà Tiến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát trước khi ký các quyết định quan trọng, dẫn đến hàng loạt sai phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm.

Bị cáo cũng cảm ơn cơ quan điều tra, truy tố và hội đồng xét xử đã giúp bản thân trong suốt quá trình tố tụng nhận ra sai phạm của mình. Đây còn là bài học trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả.

Nhắc về 2 dự án đã bước đầu được khánh thành, từng phần đưa vào sử dụng, bà Tiến nói đó là "niềm vui, niềm an ủi phần nào" với bản thân và đồng nghiệp. "Suốt quá trình làm việc, chúng tôi chỉ có mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng", bị cáo trình bày.

Cuối lời sau cùng, bà Tiến mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại.

Các bị cáo trong vụ án

Mong được khoan hồng để sớm trở về

Hai cựu thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, lần lượt bị đề nghị mức án 30 năm tù (mức tối đa tù có thời hạn) và 23 - 25 năm tù về 2 tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "nhận hối lộ". Ngoài sai phạm liên quan đến quá trình triển khai 2 dự án bệnh viện, các bị cáo này còn bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà thầu với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, ông Nguyễn Chiến Thắng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt xin lỗi vợ con vì những sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả gia đình.

Cựu giám đốc thừa nhận quá trình triển khai 2 dự án bệnh viện xảy ra nhiều sai phạm khiến công trình kéo dài, đình trệ suốt nhiều năm, gây thiệt hại cho Nhà nước và khiến người dân không được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng như kỳ vọng ban đầu.

Bị cáo nuối tiếc cả cuộc đời phấn đấu nhưng cuối đời vướng sai phạm, đồng thời trình bày tuổi cao, sức khỏe kém, hiện chỉ mong sớm được đoàn tụ với gia đình.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn thừa nhận những sai phạm của mình là rất rõ ràng, xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án. Ông Tuấn mong hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Nhiều bị cáo khác cũng bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận, mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện bối cảnh vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng mức án khoan hồng.