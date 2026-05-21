Luật sư: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh, xin cho hưởng án treo

Chiều 21.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Bà Kim Tiến bị viện kiểm sát đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội danh nêu trên, đồng thời buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng trong tổng số hơn 800 tỉ đồng bị thất thoát, lãng phí.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại tòa

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang mắc nhiều bệnh

Tham gia bào chữa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, luật sư nói cựu bộ trưởng không quanh co, né tránh trách nhiệm mà đã thực sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại do sai phạm gây ra. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo tích cực hợp tác, khai báo trung thực, góp phần giúp cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện và sớm kết thúc điều tra.

Về khắc phục hậu quả, ngay trong giai đoạn điều tra, cựu bộ trưởng đã nộp 14,5 tỉ đồng, trước phiên xét xử mở tiếp tục nộp thêm 10 tỉ đồng, tổng cộng 24,5 tỉ đồng.

Luật sư cũng dành thời gian kể về công lao của bà Tiến, với hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, "luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc".

Đặc biệt là việc tham gia chỉ đạo phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết…, góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng hệ thống CDC tại các địa phương.

Đáng chú ý, luật sư cho biết hiện bà Nguyễn Thị Kim Tiến cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như: bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ… Các tài liệu này đều đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án.

Gần đây, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội.

Luật sư do đó mong hội đồng xét xử xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát và cho thân chủ được hưởng án treo.

Tự bào chữa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo.

Các bị cáo tại tòa

Chịu trách nhiệm người đứng đầu

Ở bản luận tội trước đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cùng kết quả thẩm định của các đơn vị chuyên môn, từ đó ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, phê duyệt dự án và phương án thiết kế kiến trúc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính đúng đắn, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu liên quan.

Với vai trò người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó, bà Tiến phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát trước khi ký các quyết định quan trọng, dẫn đến hàng loạt sai phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

Trong đó, sai phạm về việc thuê tư vấn nước ngoài gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng và các sai phạm dẫn tới dự án bị đình trệ nhiều năm gây lãng phí 733 tỉ đồng.

Khi được hỏi về những con số này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhất trí với khoản thất thoát 70 tỉ đồng từ sai phạm thuê tư vấn thiết kế, song với 733 tỉ đồng lãng phí theo cách tính trên thì "thời điểm đó không hề có văn bản nào quy định".

Cựu bộ trưởng nói nếu nhớ không nhầm, thiệt hại này được tính dựa trên thông tư ban hành cuối năm 2025, có nghĩa cách đây mới nửa năm. Còn thời điểm bà đương nhiệm, "chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn" rằng có quy định tính lãng phí như vậy.

Bà Tiến cũng khẳng định về tâm huyết khi triển khai 2 dự án bệnh viện, khi làm hoàn toàn xuất phát từ động cơ trong sáng.

"Toàn thể anh em lúc bấy giờ có mơ ước là phải để lại một sản phẩm để đời, 2 bệnh viện này phải sử dụng ít nhất 100 năm sau, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh nữa", nữ bị cáo kể.