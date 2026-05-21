Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù, phải bồi thường hơn 108 tỉ

Ngày 21.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 10 bị cáo.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù

Về trách nhiệm hình sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5 - 6 năm tù, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, cũng bị đề nghị về cùng tội danh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị 12 - 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị 8 - 9 năm tù.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị đề nghị thêm về tội nhận hối lộ, mức án lần lượt 20 năm tù và 15 - 16 năm tù.

Người duy nhất trong vụ án bị đề nghị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, mức án 8 - 9 năm tù.

Viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 tỉ đồng đã nhận hối lộ, sau khi trừ đi phần tiền đã chuyển cho người khác, ông này còn phải nộp lại 25 tỉ đồng (hiện đã nộp 1 tỉ đồng). Ông Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp lại hơn 9 tỉ đồng (đã nộp hơn 3 tỉ), ông Lê Thanh Thiêm phải nộp lại hơn 9 tỉ (vì trước đó đã nộp hơn 36 tỉ).

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ, bà Tiến hơn 108 tỉ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỉ đồng...

10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức ẢNH: PHÚC BÌNH

Sai phạm nghiêm trọng, gây bức xúc

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Vẫn theo cáo trạng, 2 cựu thuộc cấp của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai gì về 7,5 tỉ đồng nhận từ cấp dưới?

Trong đó, ông Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng, ông Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến và nhiều cá nhân khác.

Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng, đồng thời khai rằng không biết về nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước đặc biệt lớn.

Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Không chỉ các hành vi chiếm đoạt, gây thiệt hại, các vi phạm về thất thoát, lãng phí cũng hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự.