Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai gì về khoản tiền thất thoát hơn 800 tỉ?

Ngày 21.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Viện kiểm sát xác định quá trình triển khai 2 dự án có nhiều sai phạm, dẫn tới thất thoát hơn 70 tỉ đồng trong việc thuê tư vấn nước ngoài và lãng phí 733 tỉ đồng trong việc dự án bị đình trệ nhiều năm.

Riêng về khoản 733 tỉ đồng lãng phí, số này bao gồm 145 tỉ đồng tiền lãi mà Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC đã phải tất toán trước hạn các hợp đồng, tài khoản tiền gửi để giải ngân; cộng thêm 588 tỉ đồng tiền lãi từ tổng hơn 5.000 tỉ đồng đã rót vốn cho dự án nhưng vẫn chưa thể sử dụng.

Tại tòa, luật sư hỏi quan điểm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về cách tính thiệt hại. "Khi làm dự án, bà có được ai thông báo, hướng dẫn quy định tiền được giải ngân mà không tiêu hết thì thiệt hại được tính theo lãi suất ngân hàng không?".

Trước khi trả lời, bà Kim Tiến nói câu hỏi "chạm đúng nỗi đau đớn phải chịu đựng" của bản thân. Bị cáo nhất trí với khoản thất thoát 70 tỉ đồng từ sai phạm thuê tư vấn thiết kế, song với 733 tỉ đồng lãng phí theo cách tính trên thì "thời điểm đó không hề có văn bản nào quy định".

Cựu bộ trưởng nói nếu nhớ không nhầm, thiệt hại này được tính dựa trên thông tư ban hành cuối năm 2025, có nghĩa cách đây mới nửa năm. Còn thời điểm bà đương nhiệm, "chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn" rằng có quy định tính lãng phí như vậy.

Về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, cũng khai trong thời gian quản lý dòng vốn này không được cơ quan nào cảnh báo "tiền nếu không sử dụng hết thì bị tính lãi".

Cựu giám đốc còn phản đối cáo buộc không dùng 5.000 tỉ vốn được cấp gây lãng phí 588 tỉ đồng. Bởi lẽ, tiền đã dùng rồi, công trình đã được xây dựng, nguyên vật liệu đổ vào đó chính là tài sản.

Bị cáo suy luận rằng, nếu tính trượt giá hiện nay thì 5.000 tỉ không thể chi trả nổi. Do đó bị cáo đã làm lợi cho Nhà nước, không gây thiệt hại.

Bị cáo này cũng cho rằng nếu tính theo mặt bằng giá hiện nay thì số vốn 5.000 tỉ đồng khó có thể triển khai lại dự án với quy mô tương tự. Ông lập luận giá bất động sản và chi phí xây dựng qua nhiều năm đều tăng, nên việc xác định thiệt hại theo lãi suất ngân hàng là chưa phản ánh đúng bản chất tài sản hình thành từ dự án.

Đại diện Bộ Y tế đề nghị gì?

Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập đại diện Bộ Y tế, đồng thời đề nghị nêu quan điểm về thiệt hại của vụ án.

Đại diện Bộ Y tế bày tỏ đau xót khi 2 bệnh viện chậm tiến độ, dẫn đến thất thoát, lãng phí rất lớn. Hiện nay, bộ đang tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ để sớm đưa 2 bệnh viện vào hoạt động.

Về thiệt hại, đại diện Bộ Y tế đề nghị các bị cáo khắc phục hơn 70 tỉ đồng từ sai phạm về thuê tư vấn nước ngoài và hơn 588 tỉ đồng mà vốn nhà nước đã thanh toán thi công. Phần còn lại chưa tiêu đến, đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật.

Có mặt tại tòa, đại diện Bộ Tài chính cũng đề nghị giải quyết thiệt hại theo quy định pháp luật. "Theo quy định tức là tùy tòa?", chủ tọa hỏi. Vị đại diện cho biết được ủy quyền đến dự và nắm bắt thông tin, mọi quyết định khác phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Chủ tọa do đó đề nghị vị đại diện sớm xin ý kiến cấp trên về nội dung đã đề cập, để phục vụ việc xét xử trong thời gian tiếp theo.