Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận cầm tiền cấp dưới đưa nhưng 'không gợi ý'

Chiều 20.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định quá trình thực hiện 2 dự án nêu trên có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công suốt gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Mơ ước để lại sản phẩm để đời, 2 bệnh viện sử dụng 100 năm"

Khai trước tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nội dung cáo trạng. Với vai trò người đứng đầu, bà "rất day dứt", xin nhận trách nhiệm khi những quyết định của mình trở thành tiền đề khiến 2 dự án bị chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Chủ tọa hỏi bà Tiến về lời khai trước đó của ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, rằng bà Tiến là người giới thiệu Công ty VK làm đơn vị tư vấn. Từ sự giới thiệu này, các đơn vị hợp thức hồ sơ để chỉ định doanh nghiệp, thay vì khảo sát năng lực các đơn vị trong nước, gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng.

Bà Tiến phân trần, dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được Thủ tướng phê duyệt với mục tiêu ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, thời gian chỉ trong 3 năm từ 2014 - 2017. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành y tế, cả về vốn và diện tích mặt bằng.

"Toàn thể anh em lúc bấy giờ có mơ ước là phải để lại một sản phẩm để đời, 2 bệnh viện này phải sử dụng ít nhất 100 năm sau, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh nữa", cựu bộ trưởng kể.

Với yêu cầu kỹ thuật và áp lực thời gian như đã nêu, ngành y tế đã đi thăm hệ thống y tế của các nhiều nước, đồng thời khảo sát tại các bệnh viện trong nước, biết rõ năng lực xây dựng, thiết kế, vận hành và trình độ ra sao. Cộng thêm việc dự khánh thành Bệnh viện Vinmec, "thấy rất hiện đại", nên bà Tiến nói ông Thắng thử tìm hiểu về Công ty VK xem sao.

Bà Tiến khẳng định tại thời điểm trên không hề quen biết Công ty VK. Khi doanh nghiệp này có thư đề nghị và cấp dưới báo cáo lên, bà còn đề nghị mời thêm doanh nghiệp của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... cho khách quan. Tuy nhiên, cấp dưới nói các doanh nghiệp khác đều không mặn mà, hoặc đưa ra giá rất cao, nên VK đã được chọn.

Đến nay, cựu Bộ trưởng Y tế vẫn khẳng định sản phẩm tư vấn của Công ty VK có chất lượng tốt. Tuy vậy, bà nhận khuyết điểm khi đã gây áp lực công việc cho cấp dưới, "lúc nào cũng yêu cầu phải đáp ứng thời hạn 3 năm, phải để lại sản phẩm tốt nhất, hiện đại nhất".

Vụ án có 10 bị cáo, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận 7,5 tỉ nhưng không thỏa thuận, không biết nguồn gốc tiền

Hồ sơ vụ án cho thấy, quá trình triển khai dự án, ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế đã nhận hối lộ của 10 nhà thầu tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng. Sau khi nhận, ông Thắng và Tuấn khai đã đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD.

Khai trước tòa về tình tiết này, cựu Bộ trưởng Y tế thừa nhận vào năm 2016, ông Thắng cùng một người khác có đến phòng làm việc của bà để báo cáo công việc, để lại một gói quà. Về nhà một thời gian sau, bà mới biết có 2 tỉ đồng bên trong. Cộng thêm một vài lần khác, bà nhận thêm 500 triệu đồng từ ông Thắng, tổng cộng là 2,5 tỉ đồng.

Đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn, bà Tiến khai năm 2018, ông này đến nhà để báo cáo công việc, cũng để lại một gói quà. Bà nhớ mang máng "ở ngoài vỏ một chai rượu màu xanh". Nay, ông Tuấn khai có 5 tỉ đồng, bà nghĩ rằng "anh em đã mang đến nhà mà đã khai thì chắc là sự thật" nên thừa nhận.

Như vậy, tổng số tiền bà Tiến thừa nhận cầm từ hai cấp dưới là 7,5 tỉ đồng. Chủ tọa hỏi bà nhận thức thế nào về hành vi này. Cựu bộ trưởng thấy "hoàn toàn sai", nhưng khẳng định "tôi không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn gốc, anh em để lại gói quà ở trên bàn rồi ra về".