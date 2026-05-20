Cấp dưới khai về doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Kim Tiến giới thiệu

TAND TP.Hà Nội đang xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Quá trình thực hiện 2 dự án đã có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công suốt gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng. Một trong số này là việc thuê tư vấn nước ngoài không đúng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa ngày 20.5 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giới thiệu đơn vị tư vấn?

Cáo trạng xác định Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế đã phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu; không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài…, gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng.

Trả lời tại tòa, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, cho biết ban quản lý đại diện cho Bộ Y tế (chủ đầu tư) để thực hiện hai dự án. Do đó, trước khi làm mọi việc đều phải báo cáo Bộ trưởng, thực hiện xong cũng phải báo. Bộ trưởng phê duyệt thì mới được triển khai.

Về lý do lựa chọn nhà thầu VK thực hiện tư vấn, ông Thắng khai trước đó Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi dự khánh thành Bệnh viện Vinmec, giới thiệu đây là công ty rất tốt, muốn 2 dự án bệnh viện được thiết kế đẹp, hiện đại nên đề nghị thuê.

Viện kiểm sát cáo buộc, chỉ 3 ngày sau khi Ban quản lý dự án y tế trọng điểm được thành lập, ông Thắng nhận được văn bản của Công ty VK Việt Nam (Công ty VK), giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm và đề nghị được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho 2 dự án bệnh viện.

Mặc dù không được Công ty VK cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng do có gợi ý trước đó của bộ trưởng, ông Thắng giao cấp dưới lập tờ trình, triển khai các thủ tục để chỉ định doanh nghiệp này là đơn vị tư vấn.

Thậm chí, bị cáo không tiến hành khảo sát để đánh giá năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong nước nhưng vẫn nhận định "các đơn vị tư vấn xây dựng trong nước không đảm bảo yêu cầu".

Trước bục khai báo, ông Thắng ban đầu khẳng định có khảo sát chứ không phải bỏ qua như viện kiểm sát cáo buộc. Tuy nhiên, khi chủ tọa truy vấn "khảo sát bao giờ, như nào, có hồ sơ lưu lại không", bị cáo lúng túng, nói "hồ sơ thì chắc là có nhưng nó không biết có đủ không".

Chủ tọa tiếp tục hỏi dồn "có đi khảo sát, có đi tận nơi không, trả lời ngắn thôi". Ông Thắng khi này mới thừa nhận vì thời gian quá gấp gáp, bị sức ép tiến độ nên chỉ "dựa trên kinh nghiệm trước đây" để khảo sát, chứ thực ra không đi thực tế, đồng thời thừa nhận việc này là sai phạm.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, cho biết ban quản lý đại diện cho Bộ Y tế ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận hối lộ rồi đưa một phần cho bộ trưởng

Ngoài việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài, viện kiểm sát còn chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu khi triển khai 2 dự án, dẫn tới lãng phí hơn 733 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Chủ tọa hỏi bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nghĩ gì về con số thất thoát, lãng phí mà cáo trạng đã nêu. Bị cáo nói "thấy hết sức nặng nề", "chưa chính xác hoàn toàn", vì khi làm chỉ nghĩ sao cho thật nhanh mà không nhận thức hoặc không nắm được có những quy định cần tuân thủ, nếu biết chắc chắn đã không làm, đến nay rất ân hận.

Phản đối câu trả lời này, chủ tọa cho rằng với cương vị giám đốc ban, "các văn bản pháp luật vào thời điểm đó bị cáo không đọc thì bị cáo làm cái gì?". Ông Thắng khẳng định có đọc các quy định, nhưng không đủ khả năng quan sát, quán xuyến toàn bộ.

"Nếu không đủ khả năng thì bảo bộ trưởng là thôi tôi không làm được nữa chứ", chủ tọa đặt vấn đề. Ông Thắng thừa nhận "đấy là sai lầm của bị cáo". Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng "không phải sai lầm đâu", bởi như việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài không hề tiến hành khảo sát năng lực các đơn vị trong nước nhưng vẫn làm, vẫn thực hiện các quy trình tiếp theo để chỉ định thầu, như vậy "không thể nói là mình đi làm mà mình không biết, là không đúng".

Đáng chú ý, ông Thắng còn bị cáo buộc yêu cầu các nhà thầu thi công "cắt phế" theo tỷ lệ 5%, qua đó nhận hối lộ tổng số hơn 88 tỉ đồng. Ông khai chia cho bà Tiến gần 13 tỉ đồng và 100.000 USD. Bà Tiến thì khẳng định chỉ cầm 2,5 tỉ đồng, đồng thời không biết về nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội nhận hối lộ.