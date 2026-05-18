Sức khỏe

Đảm bảo chất lượng chuyên môn ở Bệnh viện Bạch Mai 2 tương đương cơ sở 1

Liên Châu
18/05/2026 19:26 GMT+7

Đội ngũ chuyên gia, nhân lực giỏi của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tham gia công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình, đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương như Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 ở Hà Nội.

Lễ vinh danh chuyên gia, người tài năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 đã được tổ chức chiều 18.5. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5 và kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18.5.

Các chuyên gia, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai đem dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân

ẢNH: THẾ ANH

Tham dự buổi lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Đinh Thị Mai biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức y học Bệnh viện Bạch Mai với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà Mai đánh giá cao việc Bệnh viện Bạch Mai xây dựng môi trường học thuật hiện đại, nhân văn và sáng tạo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập quốc tế, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong ngành y tế.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai luôn giữ vị trí đặc biệt, không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối hàng đầu, còn là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu của cả nước.

Cùng với xây dựng môi trường học thuật hiện đại, có cơ chế phát hiện bồi dưỡng trọng dụng để đội ngũ cán bộ yên tâm cống hiến gắn bó lâu dài, ông Tuyên cũng mong muốn chuyên gia, các nhà khoa học người tài năng của bệnh viện Bạch Mai luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, đam mê nghề nghiệp và truyền cảm hứng đến các thế hệ trẻ xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng phát triển.

Bệnh viện Bạch Mai 2 là cơ sở y tế chuyên sâu

Ông Tuyên cho biết thêm, chuyên gia, nhân lực chất lượng cao của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tham gia công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình, đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương như cơ sở 1 tại Hà Nội. Phát triển y tế chuyên sâu không chỉ ở cơ sở 1 mà ngay tại cơ sở 2.

Ngoài việc phát triển kỹ thuật cao, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đi vào hoạt động đưa dịch vụ y tế đến gần dân và giảm tải tại cơ sở 1; người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi, nhanh chóng, công bằng và giảm tải cho cơ sở 1. Bộ Y tế đã trình Chính phủ quy định một số đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, đảm bảo các điều kiện cho các y, bác sĩ về công tác.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chiến lược trọng tâm, lâu dài đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

GS-TS, bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, đã kịp thời xử trí trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

