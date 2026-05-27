Quan hệ tình dục không trả tiền như thỏa thuận còn cướp tài sản nạn nhân

Trần Ngọc
27/05/2026 21:36 GMT+7

Hẹn cô gái 16 tuổi đến khách sạn quan hệ tình dục và hứa trả tiền, nhưng khi thực hiện xong hành vi thì nam thanh niên không trả tiền còn cướp tài sản của nạn nhân.

Tối 27.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Long (19 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cướp tài sản của cô gái 16 tuổi bán cà phê ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Quốc Long trong phòng khách sạn, nơi thực hiện vụ cướp tài sản

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 10.5, Nguyễn Quốc Long đến quán cà phê K. ở đặc khu Phú Quốc uống cà phê thì gặp H. (16 tuổi, ở tỉnh Điện Biên), là tiếp viên làm thuê cho quán. 

Sau đó, cả hai hẹn nhau đến một khách sạn thuộc khu phố Suối Lớn Dương Tơ tại đặc khu Phú Quốc để quan hệ tình dục và Long hứa trả tiền cho H.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ tình dục xong, H. yêu cầu trả tiền như thỏa thuận thì Long không đồng ý. Bất ngờ, Long dùng tay siết cổ và bịt miệng H. rồi lấy điện thoại của H. bỏ chạy. 

Sau đó, nạn nhân đến Công an đặc khu Phú Quốc trình báo việc bị cướp tài sản. Biết công an đang truy tìm mình nên Long đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ cướp tài sản nêu trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

