TP.HCM: Triệt phá băng nhóm gây ra 2 vụ cướp tài sản trong đêm

Ngày 20.5, Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, truy xét băng nhóm gồm nhiều thanh niên thực hiện 2 vụ cướp tài sản manh động trên địa bàn.

Nhóm đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp tài sản khi bị bắt ẢNH: CACC

Trước đó, rạng sáng 18.5, trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, làm sạch địa bàn, lực lượng Công an phường Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tổ chức tuần tra kiểm soát.

Tại khu vực khu phố Phú Mỹ 3 (phường Bình Dương), tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, gồm: Lê Việt Khái (18 tuổi), Danh Bảo Lộc (17 tuổi), Nguyễn Văn Thừa (18 tuổi), Lý Thị Ngọc Nga (17 tuổi).

Qua đấu tranh khai thác nhanh, nhóm này thừa nhận vừa thực hiện một vụ cướp tài sản là điện thoại di động tại địa bàn thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận thêm một vụ cướp khác tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Công an khu công nghiệp Kim Huy và phường Bình Dương (thuộc khu phố Phú Tân 2).

Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được bị hại và thu hồi tang vật mà nhóm này đã mang đi tiêu thụ.

Tiếp tục truy xét, PC02 phối hợp công an địa phương bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan gồm: Diệp Hoài Tâm (25 tuổi), Nguyễn Tuấn Kha (18 tuổi), Huỳnh Vũ Linh (17 tuổi), Mai Thị Tường Vy (17 tuổi) và Nguyễn Văn Dư (21 tuổi).

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 9 đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi tham gia thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu hồi vật chứng, xác minh bị hại khác, đồng thời làm rõ vai trò của từng cá nhân trong băng nhóm và điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi lưu thông vào ban đêm tại các đoạn đường vắng, khu vực ít người qua lại. Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện các đối tượng khả nghi, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.