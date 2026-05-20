Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Triệt phá băng nhóm gây ra 2 vụ cướp tài sản trong đêm

Hoàng Huy - Trần Kha
20/05/2026 11:28 GMT+7

Một băng nhóm cướp tài sản tại TP.HCM đã bị triệt phá gần đây, chấm dứt nỗi lo cho người dân.

Ngày 20.5, Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, truy xét băng nhóm gồm nhiều thanh niên thực hiện 2 vụ cướp tài sản manh động trên địa bàn.

Triệt phá băng nhóm gây ra các vụ cướp tài sản trong đêm - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp tài sản khi bị bắt

ẢNH: CACC

Trước đó, rạng sáng 18.5, trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, làm sạch địa bàn, lực lượng Công an phường Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tổ chức tuần tra kiểm soát. 

Tại khu vực khu phố Phú Mỹ 3 (phường Bình Dương), tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, gồm: Lê Việt Khái (18 tuổi), Danh Bảo Lộc (17 tuổi), Nguyễn Văn Thừa (18 tuổi), Lý Thị Ngọc Nga (17 tuổi).

Qua đấu tranh khai thác nhanh, nhóm này thừa nhận vừa thực hiện một vụ cướp tài sản là điện thoại di động tại địa bàn thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận thêm một vụ cướp khác tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Công an khu công nghiệp Kim Huy và phường Bình Dương (thuộc khu phố Phú Tân 2).

Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được bị hại và thu hồi tang vật mà nhóm này đã mang đi tiêu thụ.

Tiếp tục truy xét, PC02 phối hợp công an địa phương bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan gồm: Diệp Hoài Tâm (25 tuổi), Nguyễn Tuấn Kha (18 tuổi), Huỳnh Vũ Linh (17 tuổi), Mai Thị Tường Vy (17 tuổi) và Nguyễn Văn Dư (21 tuổi).

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 9 đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi tham gia thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu hồi vật chứng, xác minh bị hại khác, đồng thời làm rõ vai trò của từng cá nhân trong băng nhóm và điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi lưu thông vào ban đêm tại các đoạn đường vắng, khu vực ít người qua lại. Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện các đối tượng khả nghi, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Tin liên quan

Công an bắt giữ đối tượng cướp giật chỉ 30 phút tiếp nhận tin báo

Công an bắt giữ đối tượng cướp giật chỉ 30 phút tiếp nhận tin báo

Cướp giật điện thoại của một phụ nữ trên đường, nghi phạm Trần Song Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau 30 phút sau khi nạn nhân trình báo công an.

Khám phá thêm chủ đề

cướp tài sản tang vật khuyến cáo người dân đường vắng Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận