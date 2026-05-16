Công an bắt giữ đối tượng cướp giật chỉ 30 phút tiếp nhận tin báo

Ngày 16.5, Công an phường Bình Trị Đông cho biết đã truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng Trần Song Toàn (31 tuổi, ở phường Chánh Hưng) về tội cướp giật tài sản chỉ sau 30 phút từ khi tiếp nhận tin báo.

Trần Song Toàn khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, khoảng 3 giờ cùng ngày, chị T.T.T.V (23 tuổi, ở phường Tân Tạo, TP.HCM) chạy xe máy trên tỉnh lộ 10 theo hướng từ đường An Dương Vương về đường Lê Đình Cẩn. Khi chị V. di chuyển đến trước nhà số 338 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, thì bất ngờ bị Trần Song Toàn chạy xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát và giật điện thoại di động để trong túi áo khoác của nạn nhân. Sau đó, đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lê Đình Cẩn.

Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, chị V. đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Trị Đông đã khẩn trương triển khai truy xét, bắt giữ đối tượng lúc 4 giờ cùng ngày.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm người này theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc này công an khuyến cáo người dân khi lưu thông vào khung giờ khuya, hạn chế để điện thoại, tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị đối tượn cướp giật; đồng thời cần nâng cao cảnh giác khi di chuyển trên các tuyến đường vắng người.

Khi xảy ra vụ việc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.