Giúp 'kè' xe nữ sinh đi đổ xăng rồi cướp giật điện thoại

Ngày 22.4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (35 tuổi, ở ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 18.4, H.V.T.V (19 tuổi, nữ sinh một trường đại học ở Cần Thơ) điều khiển xe máy đến đoạn gần cầu Cái Răng thì hết xăng. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy từ phía sau đến giúp "kè" xe của V. từ cầu Cái Răng ra hướng quốc lộ 61C để tìm nơi đổ xăng.

Khi đến đoạn gần cầu Bà Hiệp, V. dừng lại nghe điện thoại thì bất ngờ bị người đàn ông này giật chiếc điện thoại di động. Cú giật mạnh khiến cả 2 ngã xe xuống đường, người đàn ông nhanh chóng đỡ xe của mình lên rồi chạy về hướng phường Cái Răng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhơn Ái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ khẩn trương xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét nghi phạm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Thanh Cường. Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ cướp giật nêu trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.