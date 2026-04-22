Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Giúp 'kè' xe nữ sinh đi đổ xăng rồi cướp giật điện thoại

Thanh Duy
22/04/2026 20:13 GMT+7

Trong đêm, xe của một nữ sinh viên hết xăng. Người đàn ông chạy tới giúp 'kè' xe đi đổ xăng, nhưng được một đoạn thì ra tay cướp giật điện thoại.

Ngày 22.4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (35 tuổi, ở ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Giúp ‘kè’ xe nữ sinh đi đổ xăng rồi giở trò cướp giật điện thoại- Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Cường bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 18.4, H.V.T.V (19 tuổi, nữ sinh một trường đại học ở Cần Thơ) điều khiển xe máy đến đoạn gần cầu Cái Răng thì hết xăng. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy từ phía sau đến giúp "kè" xe của V. từ cầu Cái Răng ra hướng quốc lộ 61C để tìm nơi đổ xăng.

Khi đến đoạn gần cầu Bà Hiệp, V. dừng lại nghe điện thoại thì bất ngờ bị người đàn ông này giật chiếc điện thoại di động. Cú giật mạnh khiến cả 2 ngã xe xuống đường, người đàn ông nhanh chóng đỡ xe của mình lên rồi chạy về hướng phường Cái Răng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhơn Ái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ khẩn trương xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét nghi phạm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Thanh Cường. Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ cướp giật nêu trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

TP.HCM: Công an xã Tân An Hội triệt phá nhanh 2 vụ cướp giật và trộm cắp

Công an xã Tân An Hội (TP.HCM) đã liên tiếp triệt phá nhanh 2 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật cần thơ cướp giật tài sản Đại học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận