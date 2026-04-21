Xử lý người vứt lượng lớn mảnh chai, kính vỡ xuống sông ở Cần Thơ

Ngày 21.4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Nhu Gia đang củng cố hồ sơ để xử lý ông B.U.E (46 tuổi, ở ấp Phú Hòa, xã Nhu Gia) về hành vi vứt mảnh chai thủy tinh, kính vỡ xuống sông.

Ông B.U.E bị bắt quả tang về hành vi vứt mảnh chai thủy tinh xuống sông Chàng Ré (xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ) ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Thông tin ban đầu, ngày 20.4, từ tin báo của người dân, Công an xã Nhu Gia triển khai lực lượng kiểm tra thì bắt quả tang ông E. chuẩn bị vứt rác thải xuống sông Chàng Ré.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 4 bao chứa chất thải là những mảnh vỡ chai thủy tinh các loại, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với những hộ dân sinh sống xung quanh và có thể cản trở tàu, thuyền hoặc phương tiện giao thông đường bộ qua lại. Công an đã lập biên bản đối với ông E. và thu giữ số tang vật này.

Bước đầu làm việc, ông E. thừa nhận trước đó đã vứt 11 tấm kính lớn và 1 bao mảnh vỡ chai thủy tinh các loại xuống sông Chàng Ré. Thời điểm tính vứt 4 bao có chứa mảnh vỡ thủy tinh nói trên thì bị lực lượng công an phát hiện.

Theo ông E., số lượng rác thải trên là từ sinh hoạt hằng ngày làm vỡ. Do không thực hiện việc phân loại nên ông đã lấy xe máy chở từ nhà đến cầu Chàng Ré để vứt bỏ xuống sông.

Công an xã Nhu Gia cho biết, thời gian qua, UBND xã cùng lực lượng công an đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lắp đặt camera giám sát và đặt biển cảnh báo "cấm đổ rác" xuống sông Chàng Ré. Tuy nhiên, tình trạng xả rác xuống sông vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận.