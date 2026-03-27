Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đến hết 30.6.2026

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trước đó, Thủ tướng ban hành Quyết định số 482, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đồng/lít; thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 0%, đồng thời doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế VAT mà vẫn được khấu trừ đầu vào. Thời gian áp dụng từ 24 giờ ngày 26.3.2026 đến hết ngày 15.4.2026.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế với xăng dầu, tương tự như Quyết định số 482, từ ngày 16.4.2026 đến hết ngày 30.6.2026.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu, Chính phủ được quyền ban hành nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng quy định tại nghị quyết này cho phù hợp.

Khi nghị quyết hết hiệu lực thi hành, các mức thuế đối với xăng dầu được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp "dễ thở" hơn

Bộ Tài chính cho hay, hiện tại xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến giá dầu thế giới và thị trường xăng dầu trong nước.

Toàn bộ nguyên liệu để sản xuất của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (chiếm 40% sản lượng tiêu thụ của cả nước) đã bị gián đoạn.

Cạnh đó, toàn bộ 30% xăng dầu sản phẩm nhập khẩu từ các nước châu Á bị ảnh hưởng do các nước hạn chế hoặc cấm xuất khẩu xăng dầu. Nhiều đơn hàng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 3.2026 bị hủy.

Với bối cảnh trên, việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, giúp không còn yếu tố thuế cấu thành trong giá xăng, dầu.

Đây là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm 2026, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Cơ quan soạn thảo đánh giá, với việc giảm các loại thuế nêu trên, giảm thu ngân sách bình quân một tháng là khoảng 7.200 tỉ đồng.

Đổi lại, việc giảm thuế về 0 đối với xăng, dầu sẽ góp phần làm giảm chi phí logistics, chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chính sách cũng góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng xăng, dầu; đồng thời kéo theo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là chi phí đi lại và sinh hoạt.

Điều này góp phần cải thiện sức mua và ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

Về phía doanh nghiệp, họ được giảm đáng kể chi phí đầu vào, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, sản xuất, logistics..., qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động.