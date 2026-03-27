Thời sự

Giảm thuế với xăng dầu hàng không về 0% từ hôm nay

Mai Hà
27/03/2026 05:47 GMT+7

Thủ tướng quyết định áp mức 0% thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Chính phủ giảm thuế về 0% với xăng dầu hàng không để hỗ trợ các hãng trước áp lực giá tăng vọt

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0 giờ ngày 27.3 đến hết ngày 15.4.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội dự án nghị quyết của Quốc hội trước ngày 30.3 về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo quy trình, thủ tục rút gọn tại kỳ họp Quốc hội tháng 4.2026.

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35 - 40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá nhiên liệu bay Jet A1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng gấp đôi so với trước xung đột quân sự tác động, làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.

Trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nhiên liệu Jet A1 vẫn cao và có những diễn biến khó lường, các hãng hàng không đều có kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé trong tháng 4.

Các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng và dự kiến tăng giá vé máy bay trong tháng 4, để bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao.

Đề xuất phụ thu nhiên liệu vé máy bay nội địa, giá cao nhất 4,68 triệu đồng/vé

Trước áp lực giá nhiên liệu Jet A1 tăng vọt, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong thời gian ngắn (3 tháng).

