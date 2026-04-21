TP.HCM: Công an xã Tân An Hội triệt phá nhanh 2 vụ cướp giật và trộm cắp

Ngày 21.4, Công an TP.HCM cho biết Công an xã Tân An Hội vừa triệt phá nhanh 2 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Truy xét nhanh kẻ cướp giật dây chuyền

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15.4, bà N.T.K (64 tuổi) đến trụ sở Công an xã Tân An Hội trình báo về việc vừa bị một đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 1,2 chỉ vàng 18K.

Trần Phi Long cùng tang vật thu giữ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến 6 giờ 15 phút ngày 16.4, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ Trần Phi Long (31 tuổi, ở tỉnh An Giang). Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tang vật là sợi dây chuyền vàng, trả lại cho bị hại.

Bắt nghi phạm trộm điện thoại

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 16.4, Công an xã Tân An Hội tiếp tục nhận trình báo của chị L.H.Y về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max tại một cửa hàng điện thoại trên đường Phan Văn Khải.

Bằng các biện pháp truy xét thần tốc, chỉ sau hơn 2 giờ xác minh, Công an xã Tân An Hội đã xác định nghi phạm là T.T.X khi người này đang chơi game tại một tiệm internet gần cầu vượt Củ Chi.

Nghi phạm xác nhận đã trộm điện thoại của chị L.H.Y tại cửa hàng điện thoại trên đường Phan Văn Khải

ẢNH: CACC

Tại trụ sở công an, X. khai nhận lợi dụng lúc cửa hàng sơ hở khi đang thực hiện giao dịch chuyển tiền, X. đã lấy trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi tẩu thoát.

Việc liên tiếp triệt phá nhanh 2 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản nói trên - là kết quả của việc thực hiện hiệu quả phong trào "3 nhất" (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) của tập thể Công an xã Tân An Hội.

Chiến công này không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an cơ sở trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.