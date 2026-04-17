Trộm vỏ lãi 2 lần liên tiếp bất thành, lấy xe máy người lạ tẩu thoát

Ngày 16.4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết bị can Nguyễn Quốc Kiệt (26 tuổi, ngụ ấp Trường Phú A, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ) vừa đến trụ sở Công an xã Trường Xuân đầu thú. Kiệt là đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan vụ trộm vỏ lãi trên địa bàn và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định truy nã ngày 9.4.2026.

Theo cơ quan công an, ngày 25.11.2025, Công an xã Trường Xuân tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 nghi phạm trộm vỏ lãi composit và máy xăng trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 25.11.2025, ông S. chạy vỏ lãi đi đặt lú tại tại Kênh KH8. Trong lúc đậu vỏ lãi để đi thăm lú, ông S. nghe tiếng máy xăng của mình nổ. Khi ông chạy lại xem thì phát hiện Nguyễn Quốc Kiệt và Võ Vũ Bảo (31 tuổi, ngụ ấp Trường Lợi A, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ) đang điều khiển 2 chiếc vỏ lãi chạy cặp kè, trong đó Kiệt chạy vỏ lãi của ông S.

Nghe ông S. tri hô, một người dân tên T. dùng vỏ lãi của mình chặn ngang kênh, ngăn vỏ của Bảo và Kiệt đang chạy. Do không dừng kịp, phần mũi vỏ lãi của anh T. va đập vào vỏ lãi Kiệt đang điều khiển.

Thấy không thể đi tiếp, Kiệt bỏ vỏ lãi của ông S., rồi nhảy xuống kênh bơi vào bờ đi về hướng kinh Bảy Ngàn bỏ trốn. Khi đi đến trước cửa nhà ông N.V.T, thấy có vỏ lãi của ông T. đậu ở bờ sông, Kiệt nhảy xuống lấy chạy trốn.

Tuy nhiên, hành vi của Kiệt bị ông T. phát hiện và tri hô người dân cùng đuổi bắt. Thấy bất ổn, Kiệt lại bỏ vỏ lãi, leo lên bờ. Lúc này, có một xe máy của người dân đậu trên bờ ruộng còn để chìa khóa nên Kiệt lấy tẩu thoát.

Trong khi đó, Võ Vũ Bảo điều khiển vỏ lãi đi hướng kênh Bảy Ngàn thì chân vịt máy bị vướng cỏ. Bảo leo lên bờ chạy được một đoạn thì bị người dân giữ lại và báo cho công an.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Trường Xuân phân công lực lượng tiếp nhận và đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc; đồng thời đưa Bảo về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra nhanh, Bảo dương tính với ma túy đá. Còn Nguyễn Quốc Kiệt do đã lấy xe máy của người dân bỏ trốn nên công an không rõ đi đâu.

Hiện, Công an xã Trường Xuân đã bàn giao bị can truy nã Nguyễn Quốc Kiệt cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều tra, xử lý quy định của pháp luật.